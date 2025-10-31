Sălajul acum o sută de ani (XXXIII)

* La Șimleu, din cauza numeroaselor cazuri de turbare, câinii mai au voie pe stradă doar cu botniță. Restul, la mâna hingherilor.

* Executorul judecătoresc scoate la licitație bunurile Barbarei Szabo din Carastelec. Nu se jucau băieții, îți luau totul.

* În sala de festivități a hotelului Ridwal din Zălau este organizat Balul Societății Crucii Roșii. Somptuos!

* Doamna Hamelene, franceză la origine, organizează cursuri de dans la Zălau.

* Ministerul Justiției emite o hotărâre în care se arată că toate procesele se vor desfășura exclusive în limba română.

*Haitele de lupi dau iama în satele sălăjene, preferând oile. Vânătorii se organizează.

* Magazinul lui Unterberger Samuil din Zălau dă faliment. Bietului om îi sunt scoși la licitație inclusiv porcii din coteț.

* Morarul zălăuan Herma Iosef își cumpără utilaje noi. O moară pe benzină de 4 CP.

* Intră în circulație noua bancnotă de 500 de lei.

* Vasile Goldiș vizitează Zălaul și ia parte la Consfătuirea Comitetului Astra.

* Trece la cele veșnice profesorul Ladislau Szilagyi, directorul școlii din Camăr, un dascăl deosebit.

* Leontin Turcu este numit subrevizor școlar în plasa Jibou.

* La Aghireș și Vârșolț sunt tot mai puțini elevi maghiari. Se desființează clase.

Daniel Mureșan