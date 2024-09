Țară eșuată, caut președinte!

Daniel Mureşan

Este aproape imposibil pentru un alegător conștient să pună ștampila la prezidențiale cu responsabilitate pe unul dintre candidații tributari încrengăturii de politruci ce reprezintă fauna politicii românești. Niciun partid nu are o doctrină clară, o poziție asumată asupra gravelor probleme sociale din țară. Invariabil, formațiunile politice se adresează păturii sărace a patriei, pensionarilor ce trăiesc de pe o zi pe alta sau întreprinzătorilor ce luptă pentru supraviețuirea firmelor, ademenindu-i cu oferte ispititoare, cu minciuni spuse pe un ton mieros.

De data aceasta, oferta pentru prezidențiale este de tot râsul. Dar să-i luăm pe rând. Ciolacu, cică cel mai bine situat în sondaje, era prieten cu controversatul terorist sirian Omar Hayssam. A pornit la vânătoare și de studii liceale și universitare, dar se pare că i s-a blocat pușca. Undeva în zona bacalaureatului. Afaceri dubioase și neexplicate în zona Buzăului. Revoluționar de carton cu acte în regulă. Un combinator cu o biografie de aranjor. Să fie primit! Trecem la Nicolae Ciucă, militarul ce conduce un partid liberal. Adică o struțocămilă ce numai la noi e posibilă. La pensionare se jura că nu va face politică. Ăă… ă… jurămintele sunt făcute pentru a fi încălcate. Demnitate de militar. Dacă e în slujba țării… merge. Aici dimensiunile se măsoară în ciuci. Este o regulă nescrisă în așa-zisa lume civilizată ca armata și politicul să fie bine separate, însă noi trebuie să fim musai originali. Ultimul militar care a condus destinele țării nu a fost nimeni altul decât mareșalul Ion Antonescu. Deci…? Ajungem la Mircea Geoană. Departe de imaginea de independent, Geoană a condus social-democrații din 2005 până în 2010. Bașca scrisoarea lui de către președintele Constantinescu, unde-i mulțumește că a scăpat țara de PSD. No, ale tinereții valuri. A pierdut de două ori împotriva lui Băsescu: la primăria Capitalei și la prezidențiale. Un fel de… dragostea mea… cu năbădăi. „Prostănacul” lui Iliescu și-a făcut partid (România Noastră) cu „gagăl” Vanghelie. Este probabil singurul lider NATO cu bunurile puse sub sechestru (ceasurile primite de la Vanghelie). Se pare că a fost filmat în timp ce lua bani pentru un loc eligibil pe listele parlamentare. Post frumos la NATO, trecut dubios.

Despre ceilalți ciumpalaci cu pretenții de Cotroceni, nu cred că are rost să-mi irosesc timpul. Acolo este vorba despre vulgarizarea patriotismului. Și îmi vin în minte vorbele lui Corneliu Coposu: „Găsesc că afişarea patriotismului este indecentă. Un om care simte dragostea pentru ţară, un om care este decis ca în interesul ţării să-şi sacrifice propria existenţă nu are să se bată pe piept cu sentimentul acesta”.

Îmi pun un pahar cu vin și mă întreb „Hâc! Eu cu cine votez?”. Ar trebui amendată demagogia ieftină a politicienilor, incompetenţa, prostia şi infatuarea care se văd cu ochiul liber. Foarte probabil să cădem din lac în puţ, ca de fiecare dată de 35 de ani încoace, asta e. Dar de unde nu este, nici Dumnezeu nu cere!