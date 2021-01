Taci și zi “Doamne ferește!”

Incidentul grav petrecut zilele trecute în centrul Zalăului, când un tavan de mari dimensiuni s-a desprins de pe un bloc și s-a făcut praf în pasajul care leagă bulevardul de strada Unirii, ne-a demonstrat un lucru știut, de altfel, de mulți dintre noi. Acela că cetățenii care au atras atenția de nenumărate ori cu privire la conformitatea lucrărilor de reabilitare la blocuri, la trotuare, la parcări, clădiri sau alte lucrări făcute, cele mai multe, din banii lor, n-au făcut-o doar ca să se afle în treabă. Deși mulți dintre cei la care sesizările cetățenilor au ajuns în ultimii ani, au tot dat din cap spunând că sălăjeanul s-a născut cârcotaș, iată că acest incident despre care nu prea scrie nimeni a fost, de fapt, la un pas distanță de o tragedie.

Nu sunt specialist în construcții, nici nu mă erijez în vreo autoritate care ar putea trage la răspundere vinovații într-o astfel de situație. Nu cunosc exact mecanismul care a dus la acest incident și nici nu vreau să arunc anatema pe firma executantă, în întregul ei. Însă, așa cum cititorii noștri au comentat pe Facebook, fiecare spunându-și opinia pe marginea evenimentului, nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva, în cazul acestui bloc, poate și în altele, nu mai mocnesc astfel de posibile pericole. Nu sunt puțini cetățenii, nici Asociațiile de proprietari care s-au trezit cu niște lucrări făcute în bătaie de joc la blocurile în care locuiesc. Neajunsurile constatate de ei în ultimii ani au rămas, în mare parte, la fel, în câteva cazuri constructorii – diverse firme de aici sau din alte județe -care au câștigat licitațiile – mulțumindu-se să dea cu tencuială și vopsea peste greșeli grave care, la cum arătau, ar fi impus refacerea parțială a lucrării. Dacă un perete strâmb sau o ușă de la intrarea în bloc pusă ca la beție nu reprezintă un pericol pentru cineva, totuși, atunci când un tavan de bloc se prăbușește în mijlocul străzii, ai tot dreptul să afirmi că situația s-ar fi putut transforma într-o tragedie. Este de neacceptat cum, nici până în acest moment, autorități în domeniu cum ar fi, de exemplu, Inspectoratul de Stat în Construcții, nu s-au sesizat sau nu au fost sesizate pentru a face o minimă anchetă și, ulterior, a concluziona reușind în acest fel să-i mai sperie puțin pe cei care se vor apuca de reabilitat în perioada următoare. Aceeași manieră de a lucra de mântuială, din vina cui o fi – muncitori necalificați, diriginți, șefi, patroni, nu contează – se regăsește din păcate în multe puncte din Zalău aflate în șantier.

Lucrări care întârzie, sunt puse pe așteptare din motive care te aduc la exasperare (viscol, frig, pandemie, epidemie etc.) se pot vedea cu ochiul liber în multe locuri. Carosabil neterminat, nemarcat – un pericol pentru șoferi și pietoni – trotuare vălurite, borduri lipsă, bucăți de travertin sau tencuială desprinse de pe clădiri (vezi clădirea Infecțioaselor, inaugurată în urmă cu un an), reabilitări de monumente pe zeci de mii de euro făcute pur și simplu în bătaie de joc. Cine răspunde pentru toate acestea? Ce concluzionează, până la urmă, eventualele comisii puse să scoată vinovații în față? Cine răspunde nu doar pentru frustrarea, ci și pentru nesiguranța oamenilor care văd, de multe ori, cum banii lor se duc pe apa Sâmbetei și toată lumea responsabilă tace și merge mai departe? Cine va răspunde dacă moare cineva dintr-o astfel de cauză? De ce trebuie mereu să fim doar noi cei care mai atragem atenția, iar ceilalți tac mâlc, pentru că, desigur, se supără primarul, președintele, prefectul sau dirigintele de șantier? Cei care se tot supără pe noi și ne blamează ar trebui să se trezească și, înainte să se supere, să fie conștienți că atunci când aducem în fața cititorilor asemenea situații deosebit de grave o facem și pentru binele lor. Pentru că, atunci când se cojește un perete reabilitat, lumea poate că te înjură; dar atunci când cineva e accidentat sau moare sub un morman de moloz, îți riști libertatea. Cei care ne citesc și ne susțin prin numeroasele sesizări pe care le primim la redacție, știu că nici noi, nici ei, nu am scris sau gândit vreodată tendențios sau gratuit, despre ceva sau cineva, indiferent din ce car politic a fost.

Mai mult decât atât, atunci când în Zalău sau în județ s-au făcut lucruri bune, finalizate competent, lucruri în adevăratul folos al oamenilor, am fost primii care i-am lăudat atât pe primari, pe inițiatori, cât și pe cei care au muncit la astfel de proiecte. Însă atunci când se întâmplă incidente aflate la doar un milimetru distanță de o nenorocire avem nu doar dreptul, ci și datoria să cerem explicații. Chiar dacă acestea vin aproape mereu sub o formă care, mie cel puțin, mi se pare jenantă. Între timp, facem ce-am făcut și până acum: stăm cu ochii în sus, dăm cu Doamne-ajută și Doamne-ferește, să nu mai pice ceva, să nu se mai prăbușească ceva, știind în sinea noastră că până la urmă și Dumnezeu se satură de nepăsare și ne lasă baltă.