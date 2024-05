Daniel Mureşan

Se pare că vânătoarea de vinovați a devenit o modă nouă, o filosofie de viață în care credem că tot ce este în jurul nostru e rău. Cu siguranță că e mai simplu să nu ne uităm în oglindă și să ne amuzăm de scălâmbăielile politice. Ne rupem mașinile prin gropile orașului, privim îngroziți și comentăm la miile de morți de pe șoselele patriei, dar alegem mereu aceiași oameni, care ne mint din patru în patru ani. Pe termen scurt e mai comod să înjurăm guvernanții, decât să îi luăm la rost. Suntem vinovați toți. Eu, ca gazetar, că nu am fost mai incisiv, tu ca politician, că te-ai complăcut într-un mediu de hoți și mincinoși, tu ca doctor, că nu te-ai lecuit de eterna șpagă, tu ca profesor, că scoți pe bandă rulantă generații de incompetenți, tu ca părinte, că nu îți educi copilul în spiritul cinstei, a valorilor democratice. Exemplele ar putea continua, uitați-vă în oglindă și fiți autocritici!

Da, da, ai citit bine. Tu, eu, el, ea, noi, voi, ei, ele suntem vinovații pentru ce se întâmplă acum. Noi acceptăm o clasă politică de toată jena, votăm răul cel mai mic, la serviciu ne facem că lucrăm dar vrem salarii tot mai mari, ne place să fentăm taxele dar urlăm că vrem o țară ca afară. Ne place să ne plângem că suntem poporul asuprit, că ne fură străinii, dar nu spunem că Uniunea Europeană ne-a dat peste 100 de miliarde de euro, iar noi am contribuit cu vreo 30. Ne ascundem după deget degeaba. Suntem singurii vinovaţi de ceea ce în țara aceasta.

Știți acel clișeu „Începe schimbarea cu tine!”. Cred că e unica modalitate de schimbare. Dacă vom continua să dormim, să fim apatici, să înjurăm doar de dragul înjuratului, atunci viața noastră va fi plină de „Doamne ajută” și „Dumnezeu să-i ierte”, vorbe rostite de noi, cei care am behăit ca oile pe facebook, în loc să schimbăm ceva în țara asta. Dacă nu ne schimbăm, vom căuta de fiecare dată un vinovat. Cât de mic, cât de prost, cât de neînsemnat, ca nu cumva să ajungem la noi!