Daniel Săuca

Un prieten, scriitor, mi-a spus, nu chiar demult, cu voce stinsă: „Cred că acesta e Sfârșitul!” Am ridicat din umeri: de unde să știu eu dacă acum e finalul omenirii? L-am privit parcă și curios: dacă intuiția artistului e în acest caz cunoaștere veritabilă? Știrile nu pot fi liniștitoare pentru o minte cât de cât lucidă, după un an (la noi) de pandemie cu noul coronavirus: „Valul 3 al pandemiei îşi face simţită prezenţa în din ce în ce mai multe state din Europa pe fondul răspândirii accelerate a tulpinii britanice. Cercetătorii spun că valul 3 nu poate fi oprit prin vaccinări, deoarece numărul de persoane imunizate este încă prea mic în raport cu rapiditatea cu care se răspândeşte virusul-mutant” (adevarul.ro); „Al treilea val al pandemiei nu va putea fi evitat şi va face ravagii în ţara noastră în aprilie, spun experţii. Şi asta deoarece tulpina din Marea Britanie se răspândește cu repeziciune și va cuprinde întreaga țară. Mai mult, directorul Institutului Naţional de Sănătate Publică susține că doar un vaccin nou ne va proteja de noile tulpini” (antena3.ro). Să avem încredere în opiniile experților, specialiștilor de tot felul vehiculate prin media mai mult sau mai puțin mainstream? Un nou vaccin? Vaccinare la nesfârșit? Restricții pentru o generație? Pandemie, schimbări climatice, foamete… „Lumea se va schimba!”… „Lumea s-a schimbat deja!”…. Și dacă prietenul meu are dreptate? Până ce vom vedea cum va sta treaba cu sfârșitul lumii, să ne întoarcem la înțelepciune: „Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi” (Matei 24, 43-44)… Cu alte cuvinte, e foarte posibil să nu știm dacă și când se va întâmpla…. Cu toate minunatele descoperiri ale „științei”. Chiar așa, ne va salva Știința?

