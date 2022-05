Sfârșitul civilizației (occidentale). Alte fragmente din haos

Daniel Săuca

Au făcut ceva vâlvă recentele declarații ale miliardarului american George Soros: „Gurul finanţelor, George Soros, a prezis săptămâna trecută, la New York, «sfârşitul civilizaţiei occidentale», cu ocazia unui interviu acordat presei la lansarea ultimei sale cărţi, «The Age of Fallibility». «Ce urmează? Cine ştie. Dar încălzirea globală, ameninţarea nucleară, criza resurselor şi războiul împotriva terorismului sunt pericole care arată că există o mare probabilitate ca civilizaţia occidentală să se îndrepte către sfârşit», a spus Soros” (adevarul.ro). În alt loc, vorbitorul a afirmat că „invazia rusă ar putea duce la al Treilea Război Mondial și civilizația noastră riscă să nu supraviețuiască”(gandul.info). Dacă Soros are dreptate, nu ar fi pentru prima dată, la scara istoriei, când ar avea loc un asemenea cataclism. În miliarde de ani s-au întâmplat multe pe Pământ. Și noi nu ne mai aducem aminte nici ce s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani…

„Eurostat. Doar un sfert dintre tinerii români cu vârste între 25 și 34 de ani au absolvit anul trecut o facultate sau o școală postliceală, cea mai mică pondere dintre toate statele membre UE” (biziday.ro). Unii vor spune că e de bine. Nu ar fi normal ca toți tinerii să termine o facultate sau o școală postliceală. Corect, destul de probabil. Dar oare câți tineri care au făcut măcar liceul (cu sau fără bac, mai ales fără) vor să rămână în țara asta? Și, dacă totuși rămân, oare ce vor să lucreze?

„Într-un context marcat de lipsă de predictibilitate, 58 la sută dintre români consideră că reducerea consumului este cea mai la îndemână soluție pentru a combate dificultățile financiare generate de inflație. Atitudinea ostilă față de instituțiile statului capătă noi valențe, guvernul fiind perceput de 67 la sută dintre români ca responsabil pentru nivelul inflației din România” (economie.hotnews.ro). Poate „consumerismul” va primi o lovitură de la… inflație. Altfel, nu războiul din Ucraina e principala cauză a creșterii inflației?…