Sfânta mare nerușinare

Daniel Mureşan

Popovici! David Popovici! El a reușit imposibilul într-un moment în care sportul românesc e pe tobogan. Din 1973, niciun înotător nu a mai reușit să câștige două titlurile mondiale. A făcut-o acum, la Budapesta, un puști român de 17 ani.

A reușit această extraordinară performanță într-o țară care nu dă doi bani pe sport. De 30 de ani se închid baze sportive. În București avem două bazine olimpice. Budapesta are vreo 200. Da, ați citit bine: scorul e 2 – 200. Iar politicienii români mai au tupeul să-i trimită felicitări, să dea nenumărate comunicate de presă. David a reușit această performanță datorită părinților și a caracterului său excepțional. Nu datorită statului, de la care avea un salariu cam cât are un jucător de la SCM Zalău, echipă ce nu prinde prima parte a clasamentului în liga III-a! Toate premiile ce le va primi David la întoarcerea în țară sunt nimicuri. Ca să ajungă un sportiv la asemenea performanțe, părinții trebuie să-și vândă vreun rinichi sau să vândă vreo trei case. Haideți să vă mai dau un exemplu. Săritorul Constantin Popovici (niciun grad de rudenie cu David), prezent și el zilele acestea la Campionatul Mondial, se antrenează sărind pe saltele, fiindcă nu are la dispoziție un bazin cu apă!

Și atunci, cum să nu îți vină să dai de pământ cu politicienii corupți ce își fac campanie electorală pe seama unui puști ce a reușit singur, ajutat doar de părinți. Politicieni – David, o alăturare nefericită, nemeritată. România – țara în care a răsărit un campion, dar nu știe ce să facă cu el. Fiindcă țara aceasta nu știe ce să facă de mai bine de 30 de ani.