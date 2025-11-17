Senatorul idiot

Daniel Mureşan

Nu, domnule (?!) senator Pintea, acest apelativ nu este o insultă, așa că nu are rost să te simți ofensat. Așa cum celui care poartă mustață îi spui mustăcios, așa celui idiot îi spui idiot. Pentru că nu poți să-i spui altfel unui senator al României care a fost prins a treia oară la volanul mașinii fără permis de conducere, bașca nici nu oprește la semnalul polițiștilor. Nu, oricât aș încerca să-i găsesc o scuză, nu pot. E un idiot!

Am mai scris chestia cu mersul musai la vot. Orice votezi, tot hoți ajung la putere. Mai nou și idioții. Votul e mai degrabă un ornament, e o bucata de etică siropoasă din saga politică. O recunoaștere a democrației și cam atât. La noi schimbările se fac prin presiuni reale sociale, nu prin vot. Sigur, și eu mă disprețuiesc când nu votez, dar când văd în parlament caricaturi ca Pintea, încep să mă felicit.

Citând din Caragiale, „Stimabile, eşti un idiot!”, de fapt e Parlamentul României (cu excepțiile de rigoare, desigur) împărţit în două, unii hoți și șpăgari (idioți cu ștaif), alții, care vin tare din urmă, idioți. Doar idioți. Așadar, senatorul ce ne face județul de rușine s-a făcut din nou remarcat. Văcarul din el, strivit de jurnaliștii răi și de Marian Ceaușescu, scoate capul și se afirmă din nou. Așa, în ciuda populimii! Bravos, musiu! Să ne trăiești spre fala văcărimii române!

Nu sunt atât de tâmpit să cred că în Parlament sunt numai Feți-Frumoși, Ilene Cosânzene sau zmei răi. Sunt și oameni cinstiți care au dorit să facă ceva, dar i-au învins sistemul. Dar nu au protestat… Însă acum apar specii noi, ce vor doar imunitate, să scape de probleme. Iar mai nou, deviza lor este „Pentru neamul românesc, bucuros eu mă jăvresc!”

Musiu Pintea, dacă vrei să mă dai în judecată, n-ai nicio șansă. Vechii greci, care au inventat cuvântul „idiot”, foloseau apelativul pentru cei cărora nu le păsa de problemele cetății. Ale polis-ului. Adică cei care preferau să se ocupe exclusiv de gospodăria proprie, nepăsându-le de dezbaterile din Ecclesia. Ca și tine, care vrei doar să conduci fără permis. Nu mă interesează câte clase ai, dacă ai făcut sau nu școli. Sunt mulți cu școli ce sunt proști grămadă. Dar să conduci de trei ori fără permis, înseamnă să ai un IQ de euglenă.