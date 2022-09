Școala de partid

Daniel Mureşan

Au fost zile la rând când am văzut la televizor, pe internet sau facebook imagini de la deschiderea noului an școlar. Aceleași discursuri pline de platitudini despre importanța educației, deși mulți dintre vorbitori au absolvit liceul la seral. S-a vorbit la nesfârșit despre nevoia de reformă, despre România Educată. Sau despre noile legi ale Educației. Niciun cuvânt despre analfabetism, abandonul școlar sau eșuarea proiectelor rostite de la aceleași microfoane de peste 30 de ani.

Da, de peste 30 de ani nu vrem să schimbăm ceva. Aceleași fețe triste – primarul (sau politicianul), popa și milițianul. Primarul sau politicianul își face, evident, campanie electorală în fața copiilor și a părinților. Se laudă cu marile lui realizări la școală: au schimbat geamuri, au cumpărat vreo trei calculatoare și zece ghiozdane. Uită să spună că și acelea sunt din bani europeni, ei neavând vreo contribuție. Adică, un fel de – măi copii, datorită mie învățați aici! Nu cumva să educăm copilul pentru o responsabilitate civică, să protesteze când i se va face o nedreptate. Urmează fondul clasei și al școlii, un fel de volomusai ce îi pregătește pe tineri pentru viață. Să știe ei că datorează totul vreunui tătuc.

Cu preotul e un fel de struțocămilă. Într-un stat laic, preotul e prezent la deschiderea anului școlar. Deși locul său e în biserică. La școală trebuie predate științe exacte. Dar nouă ne place ca pe vremea lui Creangă, cu ceaslovul și biciul lui Sfântul Nicolae.

Polițistul sau jandarmul. Acest Garcea ce nu prea știe ce caută acolo. Când i se dă cuvântul, îngână ceva despre siguranță și nocivitatea consumului de droguri. Dar în pauză elevul va cumpăra țigări la bucată, iar sâmbăta, în club, e foarte probabil să poștălească o marijuana. Sub ochii polițistului, bineînțeles. Dar Garcea vine acolo în forță, să sperie elevii. Doar astfel se poate impune, uitând că elevii se uită pe youtube la filme cu polițiști ce impun respect, care arestează infractori.

Dragi profesori, peste ani și ani vor veni copiii de azi care se vor afla în străinătate și vă vor întreba de ce nu ați schimbat nimic. Ce le veți răspunde? Că v-a pus partidul în funcție și nu puteați face altfel?