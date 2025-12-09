Sălajul, un județ ferit de necazuri

Uneori mă consider mai mult decât norocos pentru că sunt sălăjean. În mare parte, județul e ferit de situații de urgență, spectacole politice și alte cele. Nu spun că noi nu le-am avea pe ale noastre, însă văzând scandalul mediatic și politic de la Barajul Paltinu din Prahova, și faptul că peste 100 de mii de oameni din două județe au rămas fără apă, realizezi că e un subiect sensibil, greu de imaginat.

De remarcat e că, brusc, toată societatea a devenit formatoare de opinii. Am tot văzut reacții din partea multor sălăjeni în comentarii la diverse postări despre acest subiect, deși, cum am spus și anterior, suntem feriți de astfel de necazuri. La un moment dat am văzut un comentariu al unui bărbat din Zalău, vehement împotriva ministrei Mediului. Și cum subiectul în sine a devenit un bun prilej pentru anumite culori politice să lovească în guvern și în tânăra ministră, nu ar trebui să ne mire că am ajuns atât de fragmentați.

Iar cum societatea e liberă să se exprime, nu e nimic greșit în asta, însă în unele situații subiectele ne depășesc, mai ales cele care nu au loc în proximitatea noastră ori subiectul nu este documentat serios. Cert e că e mare deranjul acolo sus, pentru că o tânără de 32 de ani și-a turat motoarele pentru a face curat prin instituții.

De obicei, Sălajul e departe de conflicte, chiar dacă îi avem și noi pe ai noștri, iar județul a fost puternic titrat „datorită” unora și altora care au ajuns în funcții mari. Cu toate acestea, anumite grupuri ale puterii și opoziției se cred în campanie continuă. Cert e că ministra Buzoianu deranjează, iar acesta e un semn categoric că își face treaba. Politica e cum e, dar o tânără politiciană a reușit și s-a ambiționat într-o măsură în care nu au reușit zece „babalâci” cocoțați pe funcții de atâta timp încât nici nu-și mai cunosc atribuțiile.

Deja au ieșit la iveală sinecurile legate de acest subiect, lucru care a deranjat mereu. Și la noi există nereguli, iar unii politicieni sălăjeni sunt neasmuțiți când sunt depistați pentru abateri, cu atât mai mult când li se atrage atenția din direcții din care nu primesc satisfacție.

Până una-alta, lucrurile par să se miște, iar semnul că direcția e bună este exact acela când se simte deranjul mai-marilor politicieni din așa-zisa „bună” clasă.