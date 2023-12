S-au epuizat fondurile CAS Sălaj, medicii de familie sunt revoltați

Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj (CAS Sălaj) nu mai are bani pentru plata serviciilor prestate, în luna octombrie, de către medicii de familie. Potrivit directorului general al instituției – Olga Stana, „până la această dată, la nivel de județ, s-au plătit undeva până în 60% din fondul necesar ca să acoperim integral luna octombrie. Așteptăm să primim cât mai curând banii necesari pentru a putea opera cât mai repede plățile restante din luna octombrie”. Conducerea instituției ne-a informat cu privire la faptul că în prezent nu există nici banii necesari pentru plata serviciilor pentru luna noiembrie, plăți care vor trebui făcute la finalul acestei luni. În data de 12 decembrie, a fost programată o ședință a Consiliului de Administrației al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în urma căreia toate casele județene speră să primească banii pentru plățile restante. Întrebată dacă medicii de familie din județ și-au întrerupt activitatea, așa după cum s-a întâmplat în alte județe apropiate, Stana Olga a precizat că „nu știm să avem în acest moment medici de familie care să-și fi încetat activitatea, nu am fost informați despre acest lucru. Noi sperăm ca acest lucru să nu se întâmple.” Chiar dacă au ales să accepte și să tolereze această situație neplăcută, generalizată la nivel de țară, medicii de familie sălăjeni sunt nemulțumiți atât de întârzierile de plată a serviciilor prestate cât și de disfuncționalitățile sistemului informatic SIUI despre care am mai vorbit. Directorului general al instituției ne-a confirmat faptul că blocajele încă se mai mențin, însă se pare că guvernanții sunt hotărâți să rezolve problema platformei informatice din sistem prin intermediul unui nou program de consolidare, cu bani proveniți din fonduri europene. Cu privire la acest subiect, Stana Olga ne-a informat că din data de 11 decembrie a început o instruire la nivel național, cu privire la modul în care va funcționa acest program de consolidare. Așteptăm să vedem cât de funcțional va fi și acesta și de câte ori se va bloca.

Share Tweet Share