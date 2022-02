Războiul de lângă noi

Daniel Săuca

Am urmărit și eu, firește, „filmul” Rusia vs. Ucraina. Am și citit, cât am putut, din numeroasele comentarii apărute în media, mai mult sau mai puțin „social”, mai mult sau mai puțin „în temă”. Mai întâi, depinde de care parte a baricadei te afli. Dacă ești cu „Occidentul” nu ai cum decât să combați agresiunea Rusiei împotriva unui stat suveran, recunoscut internațional. Dacă ești cu „Patria”, povestea „coloniei Ucraina”, pilotată de americani, nu are cum să nu îți surâdă. Și, totuși, dincolo de propagande (ambele tabere le folosesc), e războiul. Ne-am iluzionat poate că Europa va cunoaște pacea multe generații după cel de-al doilea război mondial. Iată că războiul e lângă noi, și nu e unul „tăcut”. Probabil lumea nu poate „funcționa” fără conflicte armate și așa va fi până la sfârșitul ei. Am revăzut în ultima vreme o mulțime de filme de război, gândindu-mă și la conflictul din țara vecină (și prietenă?). Scenele de început, de pildă, din pelicula „Salvați soldatul Ryan” (1998), îmi revin frecvent în memorie ca imagini memorabile despre ceea ce înseamnă, cu adevărat, războiul. În primul rând, carnagiul. Sper că nu vom asista, de aproape sau de departe, la așa ceva. Mai sper că apartenența noastră la NATO chiar va fi o „umbrelă de securitate” și nu încă un prilej de aventuri militare cu pierderi de vieți omenești. Despre clasa noastră politică, prin cei care se află la putere, ce să spun? Sper, ce altceva pot să fac, că vor pune celebrul „interes național” în fața oricărui alt interes, chiar și cele care derivă din apartenența la „familia euro-atlantică”. Altfel, e greu să crezi (întru totul) ce spune unul sau altul în „războiul informațional” ce însoțește războiul „clasic”. Să aibă dreptate cei care afirmă: „Reacția rușinoasă a Vestului la invazia militară începută de Putin în Ucraina. Bătăușul clasei rămâne nepedepsit pentru a treia oară” (g4media.ro)? Sau cei care susțin că „Putin vine acum cu un nou şi cumplit de eficient casus belli: revendicarea teritorială bazată de date istorice şi configuraţii din trecutul mai mult sau mai puţin îndepărtat, readucând astfel în actualitate principiul reîmpărţirii teritoriale şi refacerii frontierelor. Dacă asta se va petrece, intrăm direct în iadul războiului generalizat” (adevarul.ro)? Din păcate, voi reveni asupra subiectului.

22.02.2022

