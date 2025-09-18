Praf de cretă

De mai bine de o lună se vorbește despre noul an școlar, despre proteste, nemulțumiri salariale, școli închise, comasate. Eu cred că România are nevoie de oameni educați pentru a răzbate într-o lume tot mai dezinformată, plină de ură și conflicte. Doar că, pentru a avea oameni educați este nevoie de un sistem educațional performant, bine pus la punct, cu dascăli pregătiți, dornici de a obține performanță, de a se implica zi de zi în nobila lor meserie. Or, implicare fără bani nu prea mai există. Din punctul meu de vedere, profesorii trebuie plătiți bine, dar corect, iar atunci le putem cere socoteală pentru rezultatele obținute de copii. Bine, în tot mai multe cazuri, părinții aruncă doar în curtea profesorilor vina pentru rezultatele slabe ale elevilor. Să judecăm puțin și să nu uităm că în ultimele decenii, sistemul de învățământ românesc a trecut prin mai multe schimbări. S-a renunțat la examenele de admitere. Acum, la anumite licee se poate intra cu media doi sau trei. Intră elevul, iar la BAC avem pretenția să promoveze, să obțină media șase. Doar că a crește un copil de la trei la șase este cale lungă, uneori imposibil de atins o astfel de țintă.

Mai este familia. Cum să fie bun copilul când acasă își vede părintele beat, cu veșnica țigară în mână, fără să pună în veci mâna pe o carte sau asistă la înjurături cu nemiluita. Sunt mai mulți factori. Cert este că la capitolul condiții din școli, lucrurile stau bine, cel puțin în Sălaj. Elevii nu se pot plânge că învață în frig sau mizerie și nu le rămâne decât să studieze. Repet, o țară cu oameni educați are toate șansele să se dezvolte corect și pe termen lung. Dar ne dorim cu adevărat o țară cu oameni educați? Uitați-vă pe rețelele de socializare. Agramații râd de cei care scriu și vorbesc corect, de cei care au un comportament civilizat, iar grașii îi arată cu degetul pe cei slabi. E toamnă, se apropie iarna. Îmi doresc o iarnă cu omătul de un metru și cu rețele de socializare blocate măcar o lună.