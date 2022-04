Oare de ce a fost mazilit Cîțu?

Daniel Săuca

Strânși uniți în jurul Partidului, liberalii, vorba CTP-ului repede vărsătoriu de sânge politic, au reușit „să-şi dea cu levierul în ambii genunchi, în cap şi în gură, fără să-i silească nimeni” (digi24.ro). Și, totuși, ce i-a mânat pe urmașii Brătienilor să-și facă, aparent în unanimitate, seppuku de mânuță cu dl Cîțu? La câteva luni după alegerea lui „Superman” ca președinte al PNL. Scurtă carieră, oricum. O posibilă explicație: „Florin Cîțu, liderul liberal care sâmbătă și-a anunțat demisia din funcția de președinte PNL, în urma unor presiuni interne din propriul partid, a atacat guvernarea din jurul unui premier liberal, nu l-a cooptat pe Nicolae Ciucă în negocierile pentru formarea guvernului și nu s-a consultat cu organizațiile locale în luarea unor decizii și pentru numirile din anumite posturi politice, au explicat sâmbătă seara, la Digi24, doi dintre liderii de organizații locale din PNL. Ciprian Ciucu, șeful PNL București, și Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, care l-au susținut pe Florin Cîțu, în momentul alegerii sale ca președinte PNL, au spus că nemulțumirile din partid au început la câteva luni după ce Florin Cîțu a câștigat această funcție. Ambii lideri locali sunt de părere că trebuie continuată guvernarea alături de PSD” (digi24.ro). Să fi contat și cota de încredere (șase la sută) la care a ajuns F. Cîțu? Ludovic Orban, alt lider jertfit pe altarul partidului, are altă explicație: „Răul PNL este că e la ora actuală prizonier într-o coaliţie cu PSD, în care este la remorca PSD şi în care nu are capacitatea să reprezinte electoratul liberal. PNL a murit. PNL este astăzi PSD 2” (hotnews.ro). O analiză „tare” am găsit și pe Deutsche Welle, semnată de Sabina Fati: „Entuziasmul vesel al liberalilor în momentul în care și-au aruncat peste bord propriul lider scoate la iveală nivelul culturii lor morale, dar și bazele ilegitime ale ascensiunii lui Florin Cîțu” (dw.com/ro). Iulian Anghel, în „Ziarul financiar”, e la fel de acid: „Florin Cîţu, împreună cu Klaus Iohannis, au făcut, în cariera lor politică, un singur lucru notabil: au distrus un partid. Dacă e să credem ultimul sondaj al IRES (institut de sondare a opiniei publice apropiat de PSD, aşadar analizele lor trebuie privite cu reţinere), PNL are azi doar 16 la sută în încrederea publică. În ultimele alegeri legislative, PNL obţinuse 25 la sută şi, în coaliţia cu USR şi cu UDMR, dădea tonul politicii şi pe cel al guvernării. Este de neînţeles pentru un om rezonabil stupida politică a cuplului Iohannis-Cîţu. Astăzi PNL este la remorca PSD. PNL a ajuns un partid de nimic care nu se va opri aici din cădere” (zf.ro). Din buncărele Zalăului nu am de unde să știu exact (nici măcar pe surse) cauzele reale ale debarcării lui Florin Cîțu. Poate că nici nu are importanță. Sigur e că a mai căzut o stea (politică)…