Noi fragmente din haos

Daniel Săuca

„Trump își atacă aliații, publică mesajele lui Macron și anunță că «100%» va impune tarife până va primi Groenlanda: «Trebuie să o avem»” (antena3.ro). Și chiar o va avea? Nu găsesc cuvinte despre domnul în cauză. Mare amator de haos…

„Val de concedieri la început de an. Mai multe fabrici auto din Arad, Bihor sau Prahova își închid porțile. Combinatul siderurgic de la Galați, cândva cel mai mare din țară, este la doar un pas de faliment. Iar Azomureș, cel mai mare consumator industrial aflat în activitate, își reduce activitatea din nou, din cauza prețurilor la energie” (digi24.ro). Nu se anunță un an bun, și din perspectiva asta, a disponiblizărilor. Oare se vor produce și în sistemul public?

„Sindicaliştii din sănătate declanşează acţiuni pentru protejarea veniturilor angajaţilor din sistem: Spitalele publice trebuie exceptate de la orice reducere cu 10 la sută a cheltuielilor salariale” (news.ro). Oare vor fi exceptate? Și nu doar spitalele.

„Pe fondul presiunilor din PSD, primul liberal supărat pe Ilie Bolojan a ieșit la rampă. Rareș Bogdan l-a atacat frontal pe premier. I-a reproșat apropierea prea mare de USR și faptul că nu comunică cu primarii supărați pe majorarea impozitelor. Întrebarea este dacă alianța de conjunctură dintre liberalii potrivnici lui Bolojan și social-democrați ar putea să îl dea jos pe prim-ministru. Totul a început duminică seara, cu declarațiile lui Claudiu Manda” (cotidianul.ro). Haosul politic continuă. Nimic nou nici la început de 2026. Chiar funcționează coaliția? Se va lăți războiul și în PNL?

„Liderul UDMR, despre decizia CCR privind pensiile magistraților: «Nu se mai poate amâna mult timp, nu mai au ce să inventeze»” (stirileprotv.ro). Sunteți sigur, domnule Kelemen Hunor?