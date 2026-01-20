Dacia a raportat vânzări record în 2025

Dacia a raportat în 2025 un nou maxim istoric al vânzărilor de autoturisme, înregistrând o creştere la nivel european şi global, în pofida scăderilor consemnate pe câteva dintre cele mai mari pieţe ale sale, precum Franţa, Italia şi Marea Britanie, potrivit Techrider.

Conform sursei citate, vânzările Dacia pe principalele opt pieţe europene – Franţa, Italia, Germania, Spania, România, Marea Britanie, Belgia şi Polonia – au crescut per ansamblu cu aproximativ 2%, atingând un volum total de 498.000 de autoturisme – rezultatul este cu peste 9.000 de unităţi mai mare decât cel din 2024 şi a susţinut avansul mărcii atât la nivel european, cât şi global.

Creşterea a fost susţinută de modelele consacrate Sandero, Duster şi Jogger, dar şi de noul Bigster, care a atras un număr important de clienţi noi în showroom-uri, a relatat Techrider.

Dacia a înregistrat şi unele dezechilibre interne în gamă, generate de succesul modelului Bigster, potrivit informaţiilor din partea sursei amintite.

Pe întreg anul 2025, datele preliminare arată că Dacia a vândut aproximativ 695.000 de autoturisme, în creştere cu circa 3% faţă de 2024, când livrările s-au situat la 676.340 de unităţi, a subliniat Techrider. Rezultatul reprezintă un record pentru segmentul de autoturisme din istoria mărcii şi depăşeşte nivelul atins în 2019, de aproximativ 690.500 de unităţi, a mai transmis sursa menţionată.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro