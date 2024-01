Noi cu drag protestăm! Alte fragmente din haos

Daniel Săuca

Bine v-am regăsit la un nou episod din serialul de succes: Haos în România! În rolurile principale, când unii, când alții, mai mari ori mai mici, politicieni și nu numai. „Fermierii din țară nu renunță la proteste / În Covasna se blochează marţi drumurile naționale din județ / În Sibiu se pregătește un nou protest, miercuri / În Satu Mare, fermierii au ieșit în stradă marți dimineață” (g4media.ro). Multe dintre problemele invocate ar fi reale. Nu zic nu. Problema mea e de ce se încalcă legile ce privesc organizarea de evenimente publice și de ce sunt afectați și cetățeni, firme, instituții care nu au nicio legătură cu protestele. „Pentru unii agricultori europeni, care se confruntă deja cu dificultăți, a plăti costurile poluării provocate de ferme este prea mult, notează The Guardian într-o analiză a valului de proteste din ultima perioadă în rândul fermierilor din mai multe țări. Iar pe fondul acestor nemulțumiri s-au înmulțit și acțiunile partidelor de extremă dreapta și populiste, remarcă publicația britanică. Un protest al fermierilor are loc în această perioadă și în România” (libertatea.ro). La noi, Simion ar fi fost trimis la plimbare: „Liderul AUR, trimis la plimbare de fermierii blocaţi în Chiajna. «Lasă-ne protestul, Simion! Aţi venit să vă faceţi numărul»” (stirileprotv.ro). Vom vedea, nu peste multe luni, cât va „monetiza” electoral extrema dreaptă de la noi și de aiurea, protestele de tot soiul care vor „condimenta” super anul electoral 2024. Premierul Ciolacu: „Suntem într-un an electoral. Nu judec și nu condamn pe nimeni. Ce îmi pare rău e ca nu am avut un dialog. Mi-am învățat lecția cu medicii, cu profesorii. Am toată disponibilitatea să stau de vorbă cu fiecare categorie socială, ce poate acest Guvern să facă și să păstreze și echilibrul macroeconomic” (digi24.ro). Vom vedea și ce se va alege de aceste declarații, și de multe altele care vor curge în minunatul haos electoral de România.