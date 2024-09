Mâncarea și lumea

Adrian Lungu

Voiam să cumpăr conopidă. M-am dus la piața din centru. 15 lei un kilogram de conopidă. Mi-am pus mâna pe chelie și nu mi-a venit să cred. 15 lei un kilogram de conopidă? „Da, băi idiotule, vezi bine”, mi-am spus în gând. Între timp, cineva m-a salutat și mi-a întins un bilețel. Era o ofertă de la un cabinet de nutriție și sport, unul în care este promovat un stil de viață sănătos, iar cu niște produse speciale poți rămână slab, viguros și sănătos. Am întors bilețelul. Scria că pot urma programe prin care voi fi învățat să mânânc sănătos, să fac sport și să nu mă îngraș. M-am enervat la culme. Mi-a dat seama că internetul și rețelele de socializare s-au umplut cu astfel de oferte, cu tot felul de specialiști care te învață cum să mănânci, cum să trăiești, cum să îți crești copiii, cum să te înțelegi cu nevasta, cu părinții, cum să previi depresia, să rămâi calm în situații de criză. Eu am impresia că lumea aceasta înnebunește încet, dar sigur. Pentru numele lui Dumnezeu, e foarte simplu! Ați auzit de lingura găurită? Aia e rețeta pentru slăbit, iar Meseșul e aproape, fuga e gratis! Ce se întâmplă? La ora amiezii văd sute de copii, de adolescenți care ies de la școală. În rest, chiar și la sfârșit de săptămână, acești copii nu mai sunt văzuți de nimeni. Prea puțini sunt cei care ies, cei care se joacă în parc. Ceilalți stau cu orele în tabletă, în televizor și normal că se îngrașă. Obezitatea a devenit un fenomen în actuala societate și e îngrozitor. Cine e de vină? Noi toți! Fac parte din generația care se juca în fața blocului. Mi-am petrecut copilăria în Brădet și la țară. În vacanță, de dimineața până seara eram în fața sau spatele blocului, fugeam cât mă țineau puterile, băteam mingea, iar seara doar cu forța eram băgat în casă. Acum e invers. Bunicii de la țară au plecat, iar copiii nu mai vor să iasă afară, joaca lor e cu tableta sau telefonul. E clar, am îmbătrânit și nu mai înțeleg. Distracție plăcută, kilograme puține și conopidă ieftină!