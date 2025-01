Mama lui Ștefan cel Mare. Alte fragmente din haos

Daniel Săuca

Cum sunteți? Bine ați revenit în haos! Haosul românesc, fain, mândru. Într-un fel, și prilej de distracție, mă rog, măcar de zâmbete amare. Gigi Becali se dezice de Călin Georgescu: „El e pe dinafară și cu credința. Și nu doar asta, cu tot. Unul să bată câmpii așa nu am văzut în viața mea. Mi-e rușine acum de ce am zis atunci. Nu îmi dau seama cum am putut să spun așa lucruri. Dacă nu le spun… eu trebuie să îmi repar acum greșeala. L-am văzut că e patriot, dar după ce a început să vorbească, Doamne ferește!… Și apa, că ne îmbogățim…Eu cred că are o problemă…” (gsp.ro). Oare câți au o „problemă”? Mă rog, să nu exagerăm. Cum ar trebui să arate, să fie noul președinte al României? „Dragoș Sprânceană, despre o posibilă candidatură la președinție: România ar trebui să aibă un om de afaceri la cârmă, ca să aibă profit” (antena3.ro). Sau un profesor? Cătălin Avramescu: „O spun clar și o spun ca profesor de Științe Politice. Am constatat cu stupoare că la noi au revenit anii 30. Însă, comparând realitatea de azi cu acea perioadă, acum ne aflăm într-un pericol și mai mare” (adevarul.ro). Oare? Mare, mare scandal: „Florian Bichir: Potrivit unor documente CNSAS, mama lui Călin Georgescu a fost membră a Mişcării Legionare şi a făcut parte din «Cuibul Nicolae» / Daniel Funeriu îi cere lui Călin Georgescu să îşi facă publică poziţia referitoare la legionarism” (news.ro). Între timp, curg în continuare sondaje: „Fostul candidat independent Călin Georgescu ar obține 38 la sută dintre voturi în primul tur al alegerilor prezidenţiale, dacă acesta s-ar desfășura duminica viitoare, arată un sondaj Avangarde, realizat în perioada 10 – 16 ianuarie 2025. La diferență de 13 procente de prima poziție se află Crin Antonescu, urmat de Nicușor Dan. În ce privește turul doi, Georgescu ar câștiga la limită funcția de președinte al României” (digi24.ro). Cam despre asta e vorba, prieteni ai rubricii de față. Dacă va candida, cine îl poate învinge pe Georgescu?