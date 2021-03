Mai există un rol educativ al presei?

Daniel Săuca

Mi-e dor de emisiunea „Rotisorul politic”. Ce vremuri, dom`le! Parcă aș relua emisiunea. Poate că și politicienilor sălăjeni le este dor de „Rotisor”. Așa că, aștept propuneri serioase! Dar, nu despre asta vroiam, de fapt, să vorbesc azi. M-a intrigat un interviu cu Teo Trandafir din „Adevărul” (15 martie 2021). Întrebare: „Are televiziunea, în opinia dumneavoastră, un rol educativ?” Răspuns Teo Trandafir: „Televiziunea nu a avut niciodată rol educativ. Este un business, nu-și propune să te educe, și am spus asta de nenumărate ori. (…) Televiziunea nu este școală generală, liceu sau facultate și nici nu asigurăm cei șapte ani de acasă. Dacă părinții consideră că pruncii lor trebuie educați la televizor, înseamnă că și ei ar trebui să se ducă undeva unde realitatea asta se aplică”. Am înțeles: televiziunea e doar o afacere și nimic altceva. În această logică, putem spune că toată mass-media e doar o afacere și nimic altceva. Mă rog, lăsând la o parte media publice (încă mai există). Oare chiar așa stă treaba? Niciun rol, mic, mititel, educațional? Altă întrebare în interviul cu pricina: „Ce le-ați spune celor care nu cred în Covid-19?” Răspuns Teo Trandafir: „Dacă după un an de Covid încă nu cred în existența lui, nu le-aș spune nimic”. Prin urmare, Teo nu crede în existența noului coronavirus. Firește, e opțiunea, dreptul dsale să creadă ce dorește. Dar mă întreb dacă nu cumva și „conspiraționismul” în media e tot o afacere. Și nimic altceva. Bazat și pe lipsa de educație a multor semeni de-ai noștri. Probabil nu ar trebui să ne mire că în România prosperă tabloidele, (social) media agresive și fără reguli, vedetele de tot soiul, agramații ajunși lideri (vectori) de opinie. „România se află la coada clasamentului în ceea ce privește alfabetizarea mediatică, potrivit unui index realizat de Fundația pentru o Societate Deschisă din Sofia/Bulgaria. Românii se clasează pe locul 28 din 35 de țări analizate în Europa, semn că sunt mult mai predispuși la fenomenul fake-news și au o înțelegere limitată a informațiilor pe care le primesc” (romania.europalibera.org). „Analfabetismul” media face furori și prin Sălaj. Ce nu înțeleg: de ce mulți politicieni și lideri de instituții întrețin, și financiar, orice altceva în afară de presa de calitate. Atâta câtă a mai rămas. Ce putem să facem într-o țară și într-un județ unde regulile de scriere, redactare a unei știri (de pildă) nu mai sunt respectate și apreciate (în general)? Cred că singura șansă e să ne vedem de treabă cu speranța că pandemia va fi un sfetnic bun și pentru mass-media. Și pentru cei care încă nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă (din rațiuni de business ori de marketing politic) că educația media e importantă. Și pentru viitorul țării.

Share Tweet Share