Latrina virtuală

Adrian Lungu

Aproape toate rețelele de socializare au devenit o latrină, una în care tot mai multora le place să intre pentru că se folosesc de conturi false, le utilizează pentru a denigra, înșela și promova escrocherii, inclusiv mizerii politice. Marea problemă, în opinia mea, este că tot mai mulți români, inclusiv eu, petrec zilnic ore-n șir pe aceste rețele nenorocite. Mi-a rămas un nod în gât văzând câte ore stau săptămânal pe asemenea rețele, exceptând seara și în weekend, momente pe care prefer să mi le petrec jucându-mă cu fiică-mea sau rezolvând chestiuni gospodărești de care nu am vreme în timpul săptămânii. Am însă cunoștințe care zi-lumină stau cu telefonul în mână, dimineața, la prânz, până seara târziu, cred că au devenit dependente sau nu au ce face altceva. Mie a început să-mi fie teamă de aceste rețele despre care cred că au contribuit masiv și la distrugerea jurnalismului de calitate. Crește numărul românilor care nu mai fac diferența între adevăr și minciună, între realitate și falsitate, între jurnaliști și trompetiștii politici care acaparează mediul virtual. Nu e de mirare că populația a început să-și piardă încrederea în presă. O spun pentru a nu știu câta oară. Este nevoie urgent de o lege a presei și de un control legislativ al mediului online, un control care să prevină înșelăciunea, conținutul grobian, sexual, pornografic, limbajul grosolan, pentru că lucrurile au luat-o razna. Până și așa zișii comedianți prezenți în online se folosesc în cele mai multe situații de sex, fese dezgolite, sâni goi, totul din dorința de a face vizualizări, de a atrage atenția. Chiar în halul acesta am ajuns? Cred că da. Desigur, mulți vor sări spunând că este cenzură, că este afectată libertatea de exprimare. Care exprimare, cea în care limbajul trivial și denaturarea sunt pe primul loc? Acolo unde lipsește ordinea, haosul devine rege. Primesc o grămadă de mesaje de pe conturi false și nu vă pot scrie despre conținut, pentru că îmi este silă. Îmi doresc să văd lucruri frumoase pe facebook, să țin legtura cu prietenii, să aflu, să primesc informații reale, dar nu mizerii. Parcă e prea de tot ceea ce se întâmplă acum. Până și instituțiile publice comunică pe facebook și nu sunt de acord cu asta.Tare m-aș bucura ca măcar o lună să nu funcționeze nici măcar o rețea de socializare. Oare am muri? Da, unii chiar ar muri sau ar avea nevoie de asistență psihiatrică. Sănătate!