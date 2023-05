Adrian Lungu

Nevoia m-a dus zile la rând prin câteva spitale clujene. M-am dus cu speranța că voi da peste niște unități moderne, cu oameni primitori, în locuri unde ordinea și corectitudinea sunt punctul forte. Am fost dezamăgit de mai toate locurile. Îți dai seama de ce ai acasă abia când te duci și vezi ce e în altă parte. Da, munca de jurnalist m-a dus și în alte spitale din țară. Am fost la Oradea, în Baia Mare, chiar și la Cluj și Timișoara. Vreți părerea mea? Mă puteți acuza de orice, dar Spitalul Județean de Urgență Zalău arată foarte bine dacă e să fac o comparație. Parcă am început să mă satur de veșnicii nemulțumiți, de cei care mereu încarcă nemulțumiri pe Facebook și spun că Sălajul ăsta e dat naibii, că e rău, că e cu ani în urmă. Nu contest că nu e rău, că nu e în urmă, dar trebuie să vedem niște lucruri, să vedem cum e în altă parte și să analizăm. Ce ziceți dacă mergeți într-un ditamai spitalul din marele oraș clujean sau timișorean și stați acolo cu orele până vă bagă cineva în seamă? Acolo li se rupe că tu pui poze pe Facebook, că îți verși nemulțumirea pe mămici descurcărețe, bre. Nu, acolo n-ai ce face, taci și aștepți. Cum e să te duci în ditamai spitalul din alt județ și să nimerești într-o budă înfundată sau într-un salon vai de mama lui? Cred că este important să vedem cine suntem, de unde am plecat și unde am ajuns. Am revenit la Spitalul din Zalău. Nu-i aduc ode, hibele sunt multe și aici, e nevoie de medici, e nevoie de multe, dar am început să urcăm și asta e bine. M-a pufnit râsul. La ieșirea din spitalul din Zalău, lângă poarta de acces, o gorilă cu ceafă dublă era nemulțumită. Măria-sa cu gâtul tatuat era nemulțumită de mâncare. E mult prea puțină pentru burtoiul său de elefant, vrea fasole cu ciolan, ceapă bătută în ștergar și pilaf cu sos de hribi în cantități uriașe. E frumoasă gorila și pe deasupra e și neasigurată, n-are job, nu mai poate respira dacă muncește, preferă să trăiască pe spinarea fraierilor care muncesc și n-au timp de mers la doctor, la spital. Gorila e grasă și nemulțumită. Multă sănătate!