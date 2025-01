Daniel Săuca

Așa, am trecut în 2025. Ce fain! „Ordonanța-trenuleț” (și chiar sunt multe efecte ale acestui act normativ). „Autosuspendarea” dlui Crin Antonescu. E bine sau nu că David Popovici și-a luat mașină bengoasă? Când vor avea loc, totuși, alegerile prezidențiale? S-a implicat sau nu Rusia în favoarea lui C. Georgescu? Criza energetică din Republica Moldova. Cam astea, cred, ar fi subiectele începutului de an. A, poate și declarațiile „războinice” ale președintelui-ales D. Trump, alea cu Groenlanda, Canalul Panama, Canada. Altfel, nu s-a prea discutat despre un sondaj: „IRES – Pompierii şi specialiştii IT, profesiile în care românii au cea mai mare încredere. Ultimele două locuri în topul încrederii, ocupate de jurnalişti şi de politicieni” (news.ro). Fain am ajuns, de mânuță cu politicienii, pe ultimul loc. Poate nu e chiar așa. În orice caz, e încă un semnal despre ce se întâmplă cu „adevărat” în percepția publică. Așa, de culoare, la început de an: „Prime-Time în decembrie. Audienţa Realitatea Plus a explodat în decembrie. A urcat peste România TV şi Antena 3 CNN” (paginademedia.ro). Ce va fi în 2025? Incertitudine/i. Spaime. Proteste. Violențe. Oare exagerează Andrei Crăciun: „Indiferent ce se va mai screme statul român în alegerile din 2025, problema rămâne: milioane de români nu mai au discernământ. Lipsa educației politice, sociale, civice, media, financiare, sanitare, a educației pur și simplu, lipsa reperelor etice – toate se răzbună. Revoluția a înfrânt: avem citrice în comerț, dar nu mai avem materie cenușie în cap” (libertatea.ro)? Și CTP: „Mulți români nu au discernământ” (libertatea.ro)? Oare noi avem? De mânuță cu politicienii…