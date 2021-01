Daniel Mureșan

Începem un an în care privim fără nostalgie la anul care s-a dus, an care ne-a pus la grea încercare cu pandemia și de care n-am scăpat. Sigur, anul acesta suntem animați de speranța, deloc justificată, revenirii la normalitate. O normalitate după care jinduim, dar care se va tot amâna. Poate nu am știut să o apreciem cum se cuvine când am avut-o. Peste tot auzim îndemnuri mobilizatoare de “să nu ne dăm bătuți”, dar ADN-ul nostru colectiv e tot mai slăbit, incapabil să mai ducă astfel de bătălii. Solidaritatea nu mai e demult ceea ce ar trebui să fie. S-a transformat într-o supraviețuire bazată pe șmecherie, mai marii țării dând tonul. Valorile sunt o problemă de conjunctură a momentului. Săracii sunt săraci pentru că sunt leneși, iar bogații sunt bogați pentru că sunt hoți. La nivelul statului se cultivă de ani buni o ură viscerală. Între partide, între generații, între etnii.

Vrem nu vrem, la început de an privim și spre scena politică. Același sentiment de neîncredere, cu măsuri de austeritate. În campanie se spunea altceva. Nimic nou sub soare. Aceleași joc de gleznă pentru cei gură-cască, cum că acum vor salva nația. Toate partidele o salvează de 30 de ani, doar că naufragiul e nesfârșit. Nici în lume nu e situația roz. Celebra democrație americană se duce naibii, într-un sistem electoral destul de dubios și învechit. Scenarii sanitare de toate culorile, într-o lume tristă.

În municipiul nostru nu putem vorbi de un nou start, doar se continuă proiectele demarate anii trecuți. În județ, așteptăm să vedem cum demarează noua administrație. Nu a nins la început de an, însă a plouat din belșug. Poate că e un prim semn bun al anului ce a început.

2021, o repetiție a tot ce se întâmplă odată la patru ani. Niciodată nou-veniții în politică nu au dat doi bani pe cei dinaintea lor. Și tot așa, la fiecare patru ani. Oare acum se va schimba ceva?

Ce-mi doresc în noul an? Să ne comportăm cu cei din jurul nostru așa cum am vrea să se comporte ei cu noi! La mulți ani!

Share Tweet Share