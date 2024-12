La final de an

Daniel Săuca

Ce-ar mai fi de scris despre 2024? N-aș fi crezut: „Patriarhul Daniel a declanșat un audit în toată Biserica Ortodoxă cu privire la contracte, cheltuieli, angajări și promovări în funcții. Sunt vizate unitățile BOR din țară și din străinătate” (g4media.ro). Doamne ajută! Despre politică și alegeri nu are rost acum să reiau rânduri mai vechi sau mai noi: să vedem (și) cum vom trece de „instabilitate” și ce „măsuri” va lua noul Guvern, mai ales pentru reducerea celebrului deficit bugetar. Altfel, despre alegerile prezidențiale să așteptăm (și) să vedem candidații și apoi avem vreme după Anul Nou să ne dăm cu părerea. 2024 a fost un an greu, complicat, tensionat, provocator. Bănuiesc că 2025 îl va întrece, ceea ce nu e chiar de bine. Mai ales în privința mersului democrației. Închei cu un citat din scriitorul Ioan F. Pop: „La întrebarea, atât de simplă în aparenţă, dar atât de tragică în fond: cum am ajuns, ca societate – cu toate posibilitățile culturii, civilizației, științei și tehnologiei informaționale -, atât de jalnic încât să ne gratulăm mediocritățile, să punem să ne conducă pe toţi sfertodocții naţiei, răspunsul nu se află doar în degradarea clasei politice. Deşi tot dezastrul social a început cu o generalizată contraselecţie valorică practicată de politicianismul veros. Răspunsul trebuie căutat, printre multe alte cauze sociale, psihologice și antropologice, şi în «trădarea intelectualilor», a celor care, în loc să fie observatorii și criticii preventivi, s-au conectat la beneficiile oneroase ale politicului, la cei care s-au aliat pe faţă sau tacit cu tot soiul de ipochimeni agramaţi, dar deţinători de putere şi de sfere de influenţă. E vorba de intelectualii dispuși mereu la compromis, de cei care au cauţionat şi încurajat, la toate nivelurile şi în toate domeniile, impostura ca formă de reușită. După cum, pentru corectitudine, trebuie precizat imediat că există intelectuali prestigioși care, prin scrisul și atitudinea lor curajoasă, au încercat, de la distanță sau din proximitatea politicului, să explice și să corijeze erorile grave ale acestuia. Printre alte metehne, concubinajul dintre mediocritatea potentă şi inteligenţa tranzacțională a dus la degringolada socială în care trăim, şi care este gata să sacrifice şi ultimele rezerve de bun-simţ şi de excelenţă valorică pe altarul prostocraţiei. Mass-media a acompaniat complice și servilă politica în mersul ei triumfal spre decădere şi anomie, amplificând tonul dat de aceasta. Din păcate, nici chiar unii reprezentanți ai confesiunilor religioase, aliați ai unor forțe oculte și ostile, nu s-au putut abține să nu cauționeze anumite anomalii și ideologii reciclate” (contributors.ro). De acord. Un text de citit integral. Sărbători fericite! La mulți ani!