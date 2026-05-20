Daniel Săuca

Tot caut teme, subiecte. „Mă uit și privesc” la spectacolul politic. Să comentez declarațiile? Să analizez „ce-ar fi dacă”? Să rezolv „ecuațiile” prezidențiale legate de formarea unei noi majorități parlamentare? Să îmi dau cu părerea despre sondajele de opinie? Să scriu despre „suveranism”? Ciudat, zilele trecute m-am văzut, după ceva vreme, cu un amic trecut la „suveranism”. M-a întrebat ce cred, încotro mergem? I-am spus că nu știu. Pentru că nu înțeleg, nu am datele necesare pentru a spune încotro ne îndreptăm. Și apoi, m-am gândit după, la cât de „interconectată” e și România cu ce se întâmplă în lume, nu știu cine poate „prezice” viitorul. Pe de altă parte, de atâta amar de ani de când scriu în presa locală, e firesc să fiu sătul de aceleași și aceleași subiecte, teme: justiția, sănătatea, reducerea inflației, problema scumpirilor, clasa politică, debirocratizarea, descentralizarea, fiscalitatea, înzestrarea armatei, agricultura, învățământul, autostrada „Transilvania”, combaterea corupției, migrarea forței de muncă, regionalizarea, șomajul, locurile de muncă, sărăcia, libertatea presei etc, etc. Tot caut subiecte, teme. Citesc, caut. Da, are dreptate Isărescu: „Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a spus în mod repetat marți, într-o conferință de presă, că România are nevoie de Guvern și cât mai repede, potrivit Economedia. Totuși, el a adăugat că un premier tehnocrat «nu este neapărat un lucru bun», cu referire la perioada în care el însuși a ocupat acest post un an, ca tehnocrat” (g4media.ro). Așa, și? Așteptăm iar un salvator? Oare țara nu poate merge bine decât dacă are un cârmaci? „România a rămas fără guvern și se îndreaptă implacabil pe urmele Greciei, avertizează economistul Radu Nechita. În timp ce președintele Nicușor Dan încearcă cu disperare să formeze un guvern, politicienii rămân prinși într-o încleștare a orgoliilor, iar asta duce țara spre prăpastie” (adevarul.ro). Implacabil? Oare chiar ne așteaptă prăpastia?