Haosul din cerul gurii

Îmi vine să vomit de la atâta ură câtă simt că există în actuala societate. Văd oameni agitați, crispați, încruntați. Și e goana asta spre nimic, vrem să mâncăm ceva ce am pierdut, ceva ce nu mai există. Nici noi nu știm ce mai vrem. Nu mă uit la televizor de mai bine de doi ani. Nu v-ați săturat să priviți mereu și mereu aceleași personaje, aceleași „personalități” politice? Sunt aceiași politicieni. Se schimbă doar pe funcții, se rotesc. E un soi de castă. Își schimbă funcțiile între ei și parcă își pregătesc și urmașii tot pentru un astfel de mecanism. Ei cred că este firesc, că li se cuvine. Am ajuns în momentul în care aproape toți facem ceea ce vrem. Haosul se simte mai bine ca oricând în societate. Și nu doar la noi. Ghemul social e mult prea întortocheat și murdar pentru a mai face ceva bun pe termen lung, pentru a schimba ceva. Știu, sunt pesimist. Îmi asum! Și eu sunt de vină pentru acest sistem bolnav, poate chiar și tu, ei, noi, chiar și voi. Am mers pe jos spre piață. Peste tot văd oameni care vorbesc la telefon, traversează ținând telefonul la ureche, gesticulează, conduc vorbind la telefon, zăresc oameni fără dinți în gură, cu nădragii rupți în fund, dar care investesc mii de lei în telefon. E bine, e rău? Habar nu am! Hai, deja bat câmpii! Știu, exagerez. Așa! Vă propun ceva. Vă închipuiți viața fără politicieni, fără telefon, facebook și mașină? Eu mi-am răspuns deja. Voi? Vorbeam de telefon! Îl aud, sună în draci! Răspund, nu mă rabd și intru și pe facebook, mai postez, trimit mesaje, viața e deja pe val. Se anunță ședință cu părinții, parcarea de la „mol” e plină, a început goana după educație. Iar îmi aduc aminte de cartea pe care n-am terminat-o de citit. Se întâmplă ceva! Parcă nu mai avem timp, suntem grăbiți. Am uitat oare să trăim, să mestecăm? Până și la masă suntem grăbiți. Tresărim doar dacă ne intră coaja de nucă în cerul gurii. Chiar și atunci zâmbim forțat, nu cumva să se vadă că suntem în suferință. Hai, și mâine e o zi. Promit că mâine termin cartea de citit!

