Fermă de măgărițe înființată de un preot sălăjean. Un litru de lapte costă 100 de lei!

Nicolae Țap este preot, iar în timpul liber îngrijește o fermă de măgărițe. Tânărul sălăjean locuiește în satul Sârbi, comuna Sâg. Prețul unui litru de lapte de măgăriță este de aproximativ 100 de lei. De ce un preț atât de mare? Simplu! Pentru că un asemenea lapte este obținut în cantități mici, iar calitățile produsului sunt dovedite științific.

De la fiecare măgăriță, fermierul obține aproximativ un litru de lapte pe săptămână. Cererea pentru lapte de măgăriță este tot mai mare, produsul fiind deosebit de apreciat. Fără să stau pe gânduri am pornit spre ferma lui Nicoale Țap. Nu puteam începe discuția fără o cafea cu lapte de măgăriță. Recunosc, n-am mai băut până atunci un astfel de lapte. Am fost reținut, dar gustul produsului m-a impresionat. Îl apreciez ca fiind un lapte fin, fără miros și cu un gust foarte plăcut.

Reporter: Cum de v-ați apucat să creșteți asemenea animale?

Nicolae Țap: În anul 2017 mi-am cumpărat prima măgăriță. Am găsit-o în județul Alba și acolo am fost după ea. De mic eram pasionat de aceste animale, îmi plăceau măgărușii. Căutând mult timp, chiar peste un an, am vrut să cumpăr o măgăriță cu pui, să aibă lapte. Am găsit în cele din urmă o asemenea măgăriță și am vorbit cu cineva să mergem după ea. În dimineața următoare eram în drum spre Alba. Am cumpărat măgărița, am adus-o acasă, avea un pui de două săptămâni, era un pui foarte frumos, drăguț, jucăuș. Am mai așteptat până a avut puiul o lună și am început să mulgem măgărița, să vedem cum este laptele. Auzisem că acest lapte este foarte bun pentru sănătate. Eram uimit și de prețul unui asemenea lapte.

Rep.: Cât costă laptele de măgăriță?

N.Ț.: Este foarte scump în comparație cu laptele de vacă, de oaie, capră. Un litru de lapte de măgăriță costă în jur de o sută de lei. Sunt care îl vând și mai scump, unii îl dau chiar și cu 150 de lei în anumite zone din țară.

Rep.: În județul nostru mai există asemenea ferme?

N.Ț.: Știu că mai există. Suntem foarte puțini, doi sau trei, care deținem asemenea animale pentru lapte. Mulsul nu este dificil, dar depinde foarte mult de la animal la animal. Este adevărat că sunt animale foarte încăpățânate. Mulsul este manual, dar dețin și un aparat special pentru această activitate. Nu îl prea folosesc deoarece măgărițele nu sunt obșnuite cu el. Cu aparatul de muls este puțin mai complicat.

Rep.: Câte măgărițe aveți în fermă?

N.Ț.: În acest moment dețin 15 măgărițe. Dintre acestea, 8 sunt cu lapte. Mulsul este realizat în funcție de comenzile primite. O măgăriță dă în jur de un litru de lapte pe zi. Mulsul este realizat o singură dată pe zi, iar unele animale dau și lapte mai puțin, depinde de animal.

Rep.: Unde vindeți acest lapte?

N.Ț.: Îl vând la clienții de aici, din zonă, în principal. Uneori trimit și în țară când am comenzi, mă ajută mult internetul.

Rep.: Vreau să discutăm puțin despre proprietățile acestui lapte.

N.Ț.: Trebuie să înțelegeți că laptele de măgăriță este deosebit, este un lapte apropiat de laptele matern, lucru dovedit științific. Copilașii îl tolerează foarte ușor și foarte repede. Știu că este bun pentru persoanele care nu tolerează laptele de vacă sau de capră. Specialiștii spun că este un lapte care ajută imunitatea, ajută la combaterea tusei. Să știți că am avut mulți consumatori care au trecut prin COVID și care acum beau acest lapte. Este un produs care conține mult calciu, fier, dar și alte elemente importante. Foarte multe persoane cumpără lapte de măgăriță pentru copii, este un produs căutat mai ales acum, în pragul sezonului rece.

Rep.: Vă ajută cineva la fermă sau vă descurcați singur?

N.Ț.: În mare parte, eu mă ocup de îngrijirea animalelor, dar mă ajută și părinții atunci când sunt plecat. Hrănirea măgărițelor nu este o problemă. Nu sunt niște animale sensibile. Pe timp de vară mănâncă iarbă, iar pe parcursul iernii le asigur fân și cereale. Mi-am selectat deja efectivul de animale, eu zic că am niște exemplare deosebite. Nu am vrut multe animale, ci mai puține, dar bune.

Rep.: Nu prea mai văd asemenea animale prin Sălaj.

N.Ț.: Da, aceste animale sunt tot mai rare de câțiva ani încoace. Exemplarele bune au fost cumpărate la ferme mai mari. În România există asemenea ferme. Nu prea se mai face nici transhumanță, iar la stânele cu oi nu prea mai este nevoie de măgari. Ciobanii au vândut măgarii și i-au înlocuit cu mașini pentru transportul laptelului sau a animalelor. Sunt tot mai puține și mai scumpe aceste animale.

Rep.: Este adevărat că măgarii sunt niște animale foarte încăpățânate?

N.Ț.: Da, este adevărat, nu sunt povești! Sunt foarte încăpățânate uneori. Degeaba vrei să le duci undeva. Nu poți, doar dacă vor ele. Eu cred că sunt niște animale deosebite, frumoase și merită apreciate!