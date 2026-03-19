Haos și benzină

Cred că situația a luat-o razna pe drumurile din România, pe drumurile din Sălaj. Problema haosului e veche, dar de câțiva ani se agravează mult prea mult. Nu v-ați săturat să auziți că aproape săptămânal mor oameni pe drumurile din România, că aproape zilnic sunt înregistrate accidente pe străzile din Sălaj? Recent, în Zalău a avut loc un accident soldat, din fericire, doar cu mașini stricate. O vreme, mașinile au rămas pe marginea drumului. Zeci de trecători s-au strâns de parcă juca ursul în târg, de zici că se ofereau mici și bere gratis. Întotdeauna i-a plăcut omului să vadă sânge curgând, scandaluri, bârfe, atacuri, denigrări, dar acum e prea de tot. Am așteptat la rând să cumpăr o cutie cu măsline. Vânzătoarea era nervoasă pe masoni. Crede că ei au adus pandemia și tot ei ne vor băga în mână un ditamai cipul nesimțit. Seara, rețeaua socială s-a umplut cu fotografii și filmări cu casa de pe Crasnei ce ardea ca o torță. Doamne, ce ne mai place necazul. Ne dorim copii buni, bogați, sănătoși, cultivați, reușiți în viață, să fie exemple în societate, dar noi facem exact invers față de ce vrem să facă ei. Am ieșit pe stradă să fac un „vox populi” pentru radio. Cei câțiva oameni care au stat de vorbă cu mine s-au plâns că e greu, că nu sunt bani, că salariile sunt mici, că e sărăcie. La un minut după ce mi s-a plâns, doamna în negru a urcat într-un merț cât autobuzul. Am râs cum n-am mai râs de multă vreme. E sărăcie, dar orașul fierbe din cauza numărului mare de mașini. Nu mai e de ajuns o mașină, la tot mai multe familii sunt două. E greu, e sărăcie. Eu cred că zălăuanii vor merge zilnic cu mașina chiar dacă prețul motorinei ar ajunge la 15 – 20 de lei litrul. Vă doresc pace, sănătate și liniște.

Share Whatsapp Email