Daniel Săuca

Am fost și eu la recenta Gală „Corneliu Coposu” de la Cluj-Napoca. Am auzit iar că „principiile nu se negociază” și nu mi-am putut reprima gândul, mai vechi, de altfel: oare chiar așa au făcut țărăniștii? Îi văd mai prin toate partidele. Firește, nu au negociat principiile… Ei sunt acum țărăniști-liberali ori țărăniști-pesediști. E tragi-comic oarecum ce s-a întâmplat cu acest partid după moartea Seniorului. Guvernare, într-un fel, curajoasă, dar plină de scandaluri, mai ales interne. Pierderea dezastruoasă a alegerilor din 2000. Bașca președintele învins de Securitate. De 22 de ani partidul nu și-a mai revenit, de nu cumva și-a dat obștescul sfârșit. Așa că, moștenirea lui Coposu, „pe linie de partid”, nu e tocmai roză. Țin și eu, sălăjean fiind, la sintagme, expresii ca „președintele moral al României”. Am contribuit și eu, cât am putut, prin scris și prin editarea mai multor cărți, la cinstirea, aprecierea memoriei marelui nostru înaintaș. În revista „Caiete Silvane”, pe care o coordonez din 2005, am publicat zeci, dacă nu cumva peste o sută de articole semnate de cercetători, istorici din Sălaj și din țară despre Coposu, familia Coposu, Bobota, PNȚ. Totuși, la Gala „Coposu” m-am simțit stânjenit de retorica politicianistă a cel puțin unui vorbitor… Încerc să nu aștern pe hârtie toate gândurile… Închei cu un citat dintr-un comentariu semnat de Marius Oprea despre gala menționată: „Altcândva, cu trei decenii în urmă, numai numele lui Corneliu Coposu umplea până la refuz sălile. Cea mai puternică voce a opoziției democratice din România, față de renașterea structurilor comuniste și perpetuarea lor, s-a stins însă, în urmă cu 27 de ani, iar moștenirea lui politică a fost risipită. Din păcate, și memoria lui pare a se stinge în viața publică – deși Fundația «Corneliu Coposu» face eforturi eroice pentru a o păstra. În viața politică, învățămintele despre cinste, demnitate și curaj ale «Seniorului» au fost demult uitate. Avem acum o clasă politică spre care nici măcar Corneliu Coposu, omul dialogului, nu ar mai găsi o cale de comunicare” (mediafax.ro). Nu numai către clasa politică…