Educația și politicienii

A trecut și Ziua Mondială a Educației. Au curs evenimentele organizate în cinstea acestei zile. Politicienii au invadat rețelele de socializare cu mesaje dedicate acestui moment, acestei zile, aproape toți s-au afișat cu adevărate creații literare în care cuvintele dulci, dorința de bine pentru tineri, pentru națiune, toate acestea n-au lipsit. Mi-a venit să vărs! Aproape că m-am simțit ca înainte de Revoluție. Mi-e silă de mulți dintre politicieni, inclusiv de mulți din iubitul și dragul nostru județ. În această zi, învățământul, educația și elevul au ajuns pe buzele politicienilor. N-am văzut unul de prin Sălaj să vorbească în această zi despre problemele din învățământ, despre carențele din educație, despre cum se intră la liceu cu note de 3 și 4, despre schimbarea nesfârșită a ministrului Educației. Știe cineva câți s-au perindat pe la conducerea acestui minister din 1990 și până astăzi? Sincer, eu nu mai știu, le-am pierdut rândul. Politicienii se afișează cu elevii la început de an, la sfârșit de an, atunci când apar rezultate extraordinare, iar în rest nu e nimic. Mai trist e, și știu sigur, că mesajele unor politruci au fost scrise de oamenii din umbra lor. Te duci în public cu penița altuia. Sigur, există și excepții chiar și în Sălaj. Cunosc politicieni care chiar ajută, se implică, oferă sprijin, dar sunt puțini, mult prea puțini. Gata, am scris deja prea mult și poate n-am dreptate, dar îmi asum. A, era să uit. Și educația din România a ajuns exact oglinda clasei politice și a societății actuale. Chiar cred că educația este singura cale pentru dezvoltarea acestei țări.

