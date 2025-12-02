După multă vreme, scade risipa

Execuția bugetară pentru octombrie aduce, după multă vreme, mai multă claritate în tot acest haos economic amplu mediatizat, de multe ori cu rea credință. Discursurile privind creșterea în gol a taxelor, lipsită de orice intervenție promptă a statului, este contrazisă de cifrele oficiale. Datele arată o schimbare de atitudine în bugetul României.

Cheltuielile cu salariile scad pentru prima oară în ultimul deceniu și jumătate cu o jumătate de miliard de lei față de media lunilor trecute. Idem se întâmplă și în zona subvențiilor și a protecției sociale nejustificate, unde cheltuielile sunt reduse față de anul precedent. Această direcție mult așteptată arată că aceste costuri încep să fie reduse, încă nu cu perfecțiune, dar cu o direcție certă.

În același timp, veniturile sunt majorate într-un ritm semnificativ. TVA-ul încasează cu 38% mai mult decât anul trecut, deși concordanța dintre prețuri, consum și majorarea acesteia ar fi justificat o creștere de cel mult jumătate. Această diferență ar putea fi datorată dintr-o conformare fiscală mai bună și din limitarea evaziunii. Munca la negru devine mai puțin atractivă, iar presiunea ANAF începe să se simtă în zone unde se fura ca în codru.

Deși nu există încă o imagine completă pentru cifrele anului curent, statul începe să reducă risipa banului public și reușește să colecteze mai bine unde erau mulți bani pierduți. Toate acestea contrazic discursul în care România ar fi intrat într-un impas economic de mare anvergură.

Cifrele actuale nu spun că totul e bine și frumos, ci doar că anumite aspecte ce păreau imposibile încep să se întâmple.