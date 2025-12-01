Handbalul zălăuan se confruntă cu acuzații grave la adresa lui Gheorghe Tadici

Handbalul zălăuan se confruntă cu acuzații serioase, lansate sub anonimat, la adresa lui Gheorghe Tadici, de pe banca HC Zalău. Fostul selecționer al naționalei este acuzat de un tratament dur la care ar fi supus unele handbaliste, iar câteva dintre ele au decis să semnaleze, sub anonimat, derapaje și abuzuri de ordin psihic, potrivit gsp.ro.

Antrenorul longeviv al echipei zălăuane se află în centrul mai multor nemulțumiri ale jucătoarelor referitoare la metodele de lucru. Potrivit sursei citate, i se reproșează metodele de pregătire, criteriile controversate prin care ar aplica amenzi jucătoarelor, precum și limbajul vulgar. Mai multe sportive au relatat, sub protecția anonimatului, experiențele prin care ar fi trecut.

O jucătoare nu s-a mai prezentat la echipă, iar o coechipieră a declarat: „Nu se mai prezintă la antrenamente, are probleme de ordin psihic, nu vreau să ajung și eu într-o astfel de situație. A mers la ceva doctor și nu a mai venit de atunci”.

Printre acuzații se numără agresivitatea și jignirile adresate jucătoarelor, precum și tăieri salariale și amenzi frecvente:

„Nu mai rezistăm la acest comportament barbar la fiecare antrenament. Din păcate, toate suntem supuse la amenzi repetate, jigniri, dar ce putem face? E vina noastră că am semnat. Nu mai rezistăm!”, „Am răbufnit pentru că suntem amendate constant, 200 sau 300 lei, uneori până la 500 de lei, că așa vrea antrenorul. Ni se iau drepturile!”, sunt doar câteva dintre nemulțumirile jucătoarelor de la HC Zalău, potrivit sursei citate.

O altă declarație ajunsă la redacție susține: „Nu suntem tratate corect în niciun caz și suntem jignite nonstop, absolut nonstop! Când jucăm mai bine, începe el cu protestele și luăm eliminări gratuite, urmăriți meciurile! Peste tot începe să se certe cu arbitrii și ne afectează”.

Revoltă în mediul online

Înainte ca sursa citată să ia legătura cu voci din echipa zălăuană, mai multe mesaje anonime, cu numeroase acuzații, au început să fie distribuite sub anonimat pe un grup de Facebook dedicat handbalului. Printre ele se regăsesc:

„Expresiile folosite de domnul Gheorghe Tadici citez («consumatoare, vaci, dobitoace, nu meritați să mâncați, proastele dracului»), amenzi usturătoare, repetare la fiecare salariu încasăm bani mai puțini, la antrenamente de fiecare dată vine mai târziu și ne face să așteptăm. Primim programul de antrenament în ziua lui cu câteva minute înainte, stăm și 3 ore la analiza video pentru că nu știe să taie fazele de joc, ne uităm și 3 ore, primim aceeași mâncare la deplasare cum are el chef să mănânce, nu ne întreabă niciodată. Când terminăm meciurile și le pierdem în deplasare stăm zeci de minute la autocar singure și nu plecăm fără ca el să vină, iar la meciurile de acasă când pierdem vrea să ne ia masa. Pedepse la antrenament: rostogoliri înainte-înapoi pe parchetul tare și rece care ne provoacă dureri de spate, și la fiecare pasă greșită sau greșeală urlă, ne înjură, ne jignește, ne pune să facem genuflexiuni și vrea să ne scoată din antrenament”.

Reacția lui Tadici

Antrenorul Gheorghe Tadici a fost contactat pentru un punct de vedere privind plângerile și nemulțumirile din rândul jucătoarelor de la HC Zalău. Acesta a declarat că rămâne surprins de cele relatate: „acum aflu de aceste lucruri, chiar e prima dată când aud de așa ceva. E adevărat că suntem în litigiu la Comisie cu o jucătoare, pentru că a părăsit echipa în 24 august. Dar în rest, nici vorbă de ce îmi spuneți! Ea are niște probleme medicale, pe care nu știu când o să le rezolve. Nici vorbă să fie cum se spune, ea a venit cu aceste probleme de la fostul club, nu le-a căpătat la noi. A venit în iunie, de la Vâlcea, la rugămintea antrenoarei ei de acolo, la insistențele tatălui ei, un tată impresar, fiindcă nu era cine știe ce jucătoare”.

Despre celelalte acuzații, Tadici le-a negat. În ceea ce privește amenzile, tehnicianul a explicat că există un regulament intern semnat de jucătoare și că pot fi aplicate sancțiuni pentru încălcări recurente ale regulilor: „au fost amenzi de 100 sau 150-200 de lei maximum. Normal că dacă nu se pregătesc bine, dacă lipsesc de la antrenamente, se dau amenzi. Că nu vreau să creadă că sunt aici la sanatoriu. Dar nu s-a întâmplat așa ceva în ultimii ani. Și nu a venit nimeni la mine să se plângă de ceva. Mâine plecăm în cantonament și nu mi-a zis nimeni nimic”.

Referitor la limbajul folosit, antrenorul a recunoscut că „E posibil să mai scap câte una d-asta. Doar nu o să mă cenzurez eu în fața lor! Le mai zic că sunt indolente, fără dorința de a progresa, dar cam asta”.

Cum stă echipa la capitolul financiar?

HC Zalău este una dintre cele mai longevive echipe consecutive din primul eșalon, însă în acest sezon traversează un parcurs modest, iar finanțarea din partea Consiliului Județean Sălaj se reflectă într-un buget foarte redus, în vreme ce formația se află pe penultimul loc în Liga Florilor.

Surse apropiate, relatate de gsp.ro, afirmă că rezultatele sunt direct proporționale cu investițiile făcute în acest an. Conform acestora, Zalăul are unul dintre cele mai mici bugete din campionat, alături de nou-promovata Galați.