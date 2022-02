Drogurile, acţiunile de astăzi şi consecinţele de mâine

Zilnic, fiind responsabilă cu buletinele de presă primite de la poliţie, nu pot să trec cu vederea ceea ce se petrece în jurul nostru, în societatea noastră. Drogaţi tot mai mulţi, din păcate tineri, şoferi beţi şi oameni parcă tot mai iresponsabili. Dacă la început eram surprinsă de astfel de cazuri pe care trebuia să le fac publice, acum parcă a început şi mie să mi se pară ca ceva firesc, deşi e dureros. Mamă fiind, de fiecare dată când scriu despre un tânăr a cărui identitate nu îi este dezvăluită, desigur din motive întemeiate, mă trec fiori. M-am documentat în privinţa a ceea ce înseamnă efectele consumului de droguri, i-am explicat copilului atât cât am putut şi de fiecare dată când am ocazia nu ezit să-I reamintesc. Nu ştiu dacă fac bine ori ba, pentru că mai nou am început să-l asaltez de-a dreptul cu tot felul de sfaturi. Sunt cicălitoare. Sunt sfaturi de genul: “să ai mare grijă atunci când …”, “să fii atent la”, “să nu faci aia”, “să nu bei aia”, “să nu mergi acolo” şi exemplele pot continua. Desigur, toate aceste sfaturi, eu aşa le consider, vin la pachet şi cu explicaţii, spunându-i de fiecare dată şi despre consecinţe, despre ceea ce se poate întâmpla “dacă”. Am citit despre faptul că a consuma droguri, încă din timpul adolescenţei, este o problemă des întâlnită. Din păcate, tinerii rareori văd o legătură între acţiunile de astăzi şi consecinţele de mâine, astfel încât foarte puţini dintre ei conştientizează problema şi iau măsuri în această privinţă cerând ajutor de specialitate. Folosirea drogurilor are efecte asupra sănătăţii fizice şi psihice. În timp ce unii vor experimenta o singură dată şi nu vor mai încerca după sau vor continua să le folosească, alţii vor dezvolta o dependenţă, încercând droguri din ce în ce mai puternice. Studiile în domeniu indică faptul că există multe motive pentru care adolescenţii sunt mai predispuşi la consumul de droguri decât adulţii. Studiile din trecut obişnuiau să arate „distracţia”, iar cele din prezent altceva. Un studiu al asociaţiei PATS Teens a arătat că 65 la sută dintre adolescenţi folosesc drogurile pentru a se simţi acceptaţi de către colegii lor. Încrederea în sine a adolescenţilor depinde de acceptarea şi aprobarea celorlalţi. Să fim atenţi din timp şi să le acordăm atenţie şi încredere.

