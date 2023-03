Despre Zalău. Cu dragoste

Daniel Săuca

În parcursul meu, de regulă pe jos, de acasă până la locul de muncă constat, îmi reamintesc de fapt, aproape zilnic, că Zalăul e un șantier de când mă știu. Nu numai Zalăul, firește. Dar, îmi aduc aminte de Valea Zalăului descoperită. Treceam pe o punte pentru a ajunge la grădiniță. Valea asta, un pârâu nu de puține ori infect, a fost acoperită și s-au construit blocurile socialiste. Ani la rând am trăit, m-am jucat printre blocurile aflate în construcție, printre fundații, macarale și betoane. Mi-am rupt o mână într-o astfel de joacă. Rememorez și „luptele” prin șantiere cu tuburi Berman. Și prietenii „lunetiști”, a căror dexteritate de a fabrica „muniție” (gloanțe din hârtie) și „arme” sofistificate (cu țeavă dublă…) probabil a fost premonitorie. După marea revoluție din Zalău, bulevardul (unicul, de altfel) a fost iar „lucrat”, nu mai țin minte de câte ori (am înțeles că urmează încă o tură). Capitalismul neaoș m-a prins iar printre șantiere, de toate felurile (asfaltări, canalizări etc.). M-am obișnuit, cum ar veni. Ar fi chiar aiurea să nu avem șantiere. Urbanizarea, progresul înseamnă și șantiere. Așa, pe jos, printre excavatoare și camioane, pe celebra pietonală a urbei, mă tot minunez de extraordinara idee de a închide circulația pe o stradă care nu prea are obiective turistice. Aș vrea să-l cunosc pe geniul care a gândit proiectul și să-l felicit. Despre Zalău, normal, cu dragoste. Așa, pe jos, prin tina ulițelor urbane, mă mai întreb: a meritat să se construiască atâta, în ultimii 50 ani? A meritat să avem atâtea și atâtea șantiere? Nu vă grăbiți să răspundeți.