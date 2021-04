Nu sunt o evlavioasă, însă mă consider o creștină. Așa am fost crescută și educată încă din fragedă pruncie să cred în divinitate. Nu mă pot lăuda cu zeci de gesturi nobile așa cum văd la alții, nici măcar în perioada sărbătorilor importante de peste an atunci când tradiția ne spune că trebuie să fim altfel. Să fim buni, să dăruim, să dăm apă celor însetați, să-i îmbărcăm pe cei dezbracați și exemplele pot continua. În preajma marilor sărbători de peste an există tradiția de a practica postul. E un obicei vechi pe care unii reușesc încă să-l mai păstreze și să-l practice aș acum se cuvine cu adevărat, iar alții mai puțin. Se spune că postul creştinesc este înfrânarea, pentru o vreme, de la mâncărurile “de dulce”: lapte, carne, brânză, ouă şi derivate ale acestora – precum şi de la băuturi, în scopul întăririi puterilor sufleteşti peste înclinările spre rău ale trupului. Postul are efecte atât pentru menținerea sănătății trupului, cât și pentru menținerea sănătății psihice sau mentale. Orice s-ar spune, postul e benefic pentru organism și nimeni nu ar trebui să mai conteste beneficiile lui. Cred ca mulţi dintre cei care ţin post sau îşi propun să ţină post şi-au pus întrebarea: de ce este bine să ţii post? Este vorba doar despre o „detoxifiiere” a organismului? Ce efecte are postul asupra minţii şi sufletului? Teologii ne spun că postul are două aspecte: unul trupesc și altul sufletesc, spiritual, ceea ce corespunde postului extern și postului intern, care însă constituie o unitate. Principala lui acţiune este cea de purificare, de relaxare a anumitor organe din corp, de uşurare a unor procese şi schimburi interne. Postul nu trebuie în nici un caz să fie forţat, impus din afară, ci este bine să fie un act firesc, natural. Se consideră că postind o zi pe săptămână îi oferim organismului un timp minim pentru regenerare şi purificare. Un post de trei zile eliberează corpul de toxine şi curăţă sângele, iar unul de cinci zile iniţiază procesul de vindecare şi de refacere a sistemului imunitar. Pe toată durata postului complet, băutul apei este obligatoriu, cel puţin 1,5 litri pe zi, pentru evitarea deshidratării şi a blocajului renal. Postul este recomandat şi în cazul bolilor infecţioase în fazele acute, deoarece energiile organismului, nemaifiind orientate către procesul de digestie, care canalizează o mare parte din acestea, sunt folosite în procesul de apărare contra microorganismelor. Postul conferă claritate şi putere de concentrare şi poate deveni un instrument benefic în această perioadă. Eficienţa acţiunilor de zi cu zi creşte în mod semnificativ, iar performanţele intelectuale sunt amplificate. Postul conferă un sentiment de flexibilitate şi mai multă energie. Multe persoane obişnuite cu postul găsesc această activitate de ajutor în momentele în care au nevoie de un impuls de energie pentru un proiect important sau o dorință. Cert este că nu trebuie să uităm de efectele postului în ceea ce priveşte conexiunea noastră spirituală. Un beneficiu este faptul că ne încurajează să ne concentrăm atenţia spre interior, să ascultăm şi să devenim mai atenţi. Cred acel timp petrecut în tăcere, doar cu tine îţi va permite un mai mare sentiment de apropiere cu divinitatea şi cu propria fiinţă. Cert este faptul că ceea ce este benefic pentru sănătatea noastră spirituală se dovedeşte util şi pentru sănătatea noastră fizică.

