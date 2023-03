Cum votăm? La Oscar și la PE

Daniel Săuca

Am încercat de vreo trei ori să văd până la capăt oscarizatul „Everything Everywhere All at Once” (2022). Nu am reușit. Poate nu pricep cum vine treaba cu noile filme, cine știe. Probabil sunt depășit. Nu am reușit să înțeleg cum de filmul cu pricina, a cărui scriere a scenariului, conform regizorilor, „a fost o rugăciune prostească adresată unui univers rece și indiferent” (cinemagia.ro), a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film. Și, totuși, nu sunt singur pe lume: „CTP, despre Oscaruri: E prea multă corectitudine politică. «Everything Everywhere All At Once» este un film «muncit» la montaj” (stirileprotv.ro).

Revine frica de AUR. Chiar vor vota masiv românii cu acest partid? INSCOP explică: „O apreciere corectă în ceea ce priveşte intenţia de vot a societăţii este dificilă pe fondul unei lipse totale de interes a cetăţenilor faţă de politic şi a unei lipse totale de lideri charismatici care să atragă, iar în momente precum acesta, când lipsa de interes se îmbină cu o frustrare majoră faţă de modul în care este condusă societatea, poate exista un vot din frustrare pe care sondajele nu îl pot identifica, voturile din frustrare mergând către acele partide, populiste sau nu, percepute ca fiind altceva decât partidele mainstream, explică specialiştii Institutului INSCOP, care fac mai multe precizări referitoare la cele două sondaje privind intenţia de vot la parlamentare realizate în luna februarie. „Singurul partid care corespunde este AUR, de aceea este foarte greu astăzi de spus care este limita la care poate ajunge acest partid”, menţionează INSCOP. De asemenea, avertizează că procentul mare ale celor care cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită cumulat cu o percepţie negativă asupra viitorului „creează o frustrare periculoasă pentru clasa politică” (news.ro). Frustare periculoasă pentru clasa politică? Chiar e o lipsă totală de interes a cetățenilor pentru politic? Oare chiar nu avem niciun lider charismatic? Românii au o frustrare majoră față de modul în care este condusă societatea? Nu aș dramatiza, dar gândul ascensiunii populismului, radicalismului în România mă sperie.