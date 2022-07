Cu și despre Viktor Orbán

Daniel Săuca

O parte a presei bucurește s-a aprins rău după tradiționalul discurs al premierului ungar Viktor Orbán la Tușnad. Citez: „Evoluția relațiilor internaționale are un grad ridicat de impredictibilitate. Știm însă din istorie că maghiarii au fost pierzătorii schimbărilor geopolitice profunde globale și regionale atunci când s-au autoizolat sau au fost izolați (este doar o chestiune de asumare a responsabilității, pentru că efectele au fost identice). Dar ce așteaptă premierul Ungariei de la lumea în schimbare? În acordurile de final ale discursului său, Orbán Viktor a vorbit despre importanța ambiției, spunând că «întotdeauna ni s-a luat mai mult de la noi, decât am primit. Aceste datorii le vom încasa», a declarat Orbán, în spatele cuvintelor sale se poate bănui durerea istorică a Trianonului, și liniile de revizionism asimetric, hibrid. În prezența acestor realități și a gradului ridicat de impredictibilitate, rămâne de văzut dacă ungurii vor începe și acest mileniu ca învingători în înfrângeri, sau nu” (Attila Kerekes, g4media.ro); „Rămâne însă important să ascultăm cu atenție declarații ca ale lui Orban și să le sancționăm fără rezerve, tocmai ca să ne putem construi lucizi așteptările de la politicienii de pe scena europeană. E important și pentru că lideri populiști, cu un discurs axat pe ură sunt tot mai des întâlniți în spațiul politic internațional. Iar dacă am înlocui ungurii cu românii și Ungaria cu România în discursul lui Orban, nu ar fi deloc greu să găsim asemănări cu discursuri populiste vizibile și pe plan intern, în România. Peste tot se caută dușmani” (Alexandra Nistoroiu, libertatea.ro); „Anxietatea Ungariei faţă de suprafaţa ei post-Trianon, minciunile albe care s-au transformat în duplicitate şi nesinceritate, defetismul European îi dau într-adevăr o unicitate aparte, dar nu cea despre care a vorbit Orban la Tuşnad. Încercările ei bidimensionale de a fi şi cu Rusia şi cu NATO, şi în UE, dar şi în afara Uniunii Europene o pun într-o cumpănă istorică care ar putea să-i aducă mulţi nori negri. Viziunea post-occidentală şi dispreţul puritan expuse de premierul ungar s-ar putea să-i închidă supapa istorică luminoasă, chiar dacă el ca politician este considerat de mulţi un vizionar” (Sabina Fati – Deutsche Welle, adevarul.ro). Am citit și eu discursul cu pricina transcris și tradus de „Libertatea”. Vacanțe plăcute în continuare!