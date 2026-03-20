Daniel Săuca

În răspăr cu „subiectele” zilei (printre altele, mă gândesc că vor vota bugetul până la sărbătorile pascale), un subiect „altfel”, așa, de sfârșit de săptămână: ce veți face cu cărțile din biblioteca dvs. (dacă aveți, evident)? Așa sună tema unei anchete din recentul număr al revistei „România literară”. Din răspunsurile date: Teodor Baconschi: „Vestea bună e că nu părăsim civilizația Cărții. Fie că își consemnează gândirea și legile pe tăbliță de argilă, cupru, granit, marmură, papirus, pergament sau hârtie japoneză, tot sub puterea Cuvântului va trăi homo sapiens. Ne rămâne să vedem doar dacă marile modele lingvistice din spatele inteligenței artificiale vor fi sau nu logocentrice, adică adaptate fundamental revelației creștine. Pariurile sunt deschise”; Mircea Bârsilă: „Din păcate, nu a apărut, până acum, nicio inițiativă – parlamentară sau a vreunui ministru al Culturii – care ar putea să salveze bibliotecile personale, în regimul unui mega-anticariat de unde cei interesați să le poată obține gratis, al unui «azil» (înființat în fiecare oraș mai mare) destinat cărților aflate în situația unor animale domestice rămase fără stăpân, adică fără hrană, fără apă, fără adăpost și fără cine să le mulgă. Sărmanele cărți!. Soluția eutanasierii lor, spre a le curma suferința, încă nu a fost descoperită”; Gheorghe Glodeanu: „Sunt de părere că, după dispariția proprietarilor, locul bibliotecilor particulare este în marile biblioteci publice. În felul acesta, este salvat tezaurul spiritual agonisit de fiecare cercetător. Metaforic vorbind, și bibliotecile își au viața lor proprie. Ele cresc, înfloresc și decad odată cu deținătorii lor”. Oare câți deținători de biblioteci particulare sunt prin Sălaj? Ce se va alege, oare, de ele la dispariția proprietarilor? Întrebări, printre multele ce mai țin de „Civilizația Cărții”, defuncta „Galaxie Gutenberg”. În ce mă privește, mă tot întreb (și) ce se va alege de sutele de cărți primite de-a lungul anilor, cu autograf. Oare la Biblioteca Județeană mai este loc?