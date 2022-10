Ce mai citiți? Cum mai scrieți?

Daniel Săuca

Prin natura meseriei, într-un fel, sunt obligat să citesc zilnic. Firește, obișnuința lecturii nu e de ieri. Am crescut, am trecut prin viață însoțit de cărți, reviste și ziare. Exagerez, poate, dar de multe ori simt că o zi în care nu am citit nimic, e o zi pierdută. Citesc, așadar, și din pasiune, și din credința că „obiceiul” mă ajută pe drumul învățării, cunoașterii, educației. După mulți ani de lectură, de meditație am ajuns singur la certitudinea, afirmată, de altfel, nu de puțini, că acest drum nu se încheie odată cu finalizarea studiilor formale. Ci la încheierea socotelilor cu viața fizică. Ei bine, asta e în ceea ce mă privește. Recente cercetări (Strategia sectorială în domeniul culturii, culturadata.ro) au indicat următoarele practici de consum cultural la nivelul populației: urmărit programe TV (87 la sută), sărbători sau evenimente locale (74 la sută), mers la mall (71 la sută), consum de internet (70 la sută), spectacole de divertisment/muzică (58 la sută), vizitare obiective de patrimoniu (39 la sută), cinematograf (34 la sută), spectacole de teatru (33 la sută), mers la muzeu (32 la sută), jocuri online (31 la sută), citit cărți (23 la sută), mers la bibliotecă (18 la sută), filarmonică/muzică clasică (15 la sută), mers la operă/operetă (14 la sută). Rămâne de văzut dacă toate cele de mai sus chiar sunt practici de consum cultural. Am dubii serioase că, de pildă, mersul la mall are vreo relevanță culturală. Oricum, să ne întoarcem la oile noastre: cititul de cărți încă nu a dispărut în România. Oare voi care citiți editorialul de azi ce cărți (mai) lecturați? Ce mai citiți? Și cum mai scrieți? Mai țineți cont de regulile, normele ortografiei? La final, o constatare, după ce am primit zilele trecute o carte scrisă de un preot. Am citit cartea și am rămas cu un gust amar: în fiecare pagină s-au „strecurat” greșeli elementare de ortografie… Cartea avea, culmea, și un corector…