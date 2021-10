Ce mai citiți?

Daniel Săuca

Chiar așa, în plină pandemie made in Romania, vă mai arde de citit? Eu zic că, totuși, lectura e oleacă de vaccinare. Nu doare și nici are efecte adverse. Sigur, depinde și ce citiți, dar asta e o altă discuție. Important, probabil, e să mai citim, chiar dacă în jurul nostru e haos. Plăcuta zăbavă a cititului ne poate da chiar imboldul spre o viață mai puțin „stresantă”. Andrei Manolescu: „Se spune că oamenii care citesc trăiesc mai multe vieți, că trec nu doar prin viața lor, ci și prin a personajelor, reale sau fictive, despre care citesc. Și aici voiam să ajung: cei care «trec» doar prin viața lor, mai greu pot să creadă în existența unui virus dacă acesta nu i-a afectat vreodată pe ei personal sau pe cineva din familie, mai ales că e vorba de o boală apărută recent la om și, deci, experiențele mai vechi de familie încă n-o includ. Cei obișnuiți cu cititul sunt cu siguranță vaccinați într-un procent mai mare decât ceilalți” (dilemaveche.ro). Sunteți de acord că cei obișnuiți cu cititul sunt cu siguranță vaccinați într-un procent mai mare decât ceilalți? E de văzut. Se mai citește literatură? Ce fel de literatură? Nicolae Manolescu: „În ce constă, în definitiv, pandemia lecturii? În esență, în pervertirea înțelegerii naturii literaturii. O lectură care, în loc de a fi literară, este piezișă. În funcție de criterii ideologice extrinseci. Începând chiar din școală. (A se vedea subiectele de Bac 2021 de la română). Dar nu numai în liceu și în universitate se produce pervertirea lecturii. Ea este întreținută, deseori polemic, de critica ultimei generații, care s-a despărțit de tradiția maioresciană, și s-a dedulcit la iluziile vieții universitare, abandonând publicistica, în favoarea a tot felul de metode critice pentru care caracterul literar al lecturii e lăsat deoparte ca desuet” (romanialiterara.com). Să citim oricum numai să citim?

P.S.: În timp ce scriam acest text, „Au început consultările de la Cotroceni. PNL îi dă lui Iohannis premierul favorit” (hotnews.ro). Să trăiți!