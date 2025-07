Daniel Săuca

Caniculă. Haos. Austeritate. „Efectul Bolojan: PNL depășește PSD în preferințele românilor. AUR își consolidează primul loc” (adevarul.ro). Are vreo importanță? Nu vă grăbiți să răspundeți. Multe se vor mai întâmpla în vara austerității noastre. Teodor Baconschi: „Lunga vară fierbinte a guvernului Bolojan. Dincolo de ce ni se cere acum, așteptăm să ni se livreze un stat în sfârșit reformat” (libertatea.ro). Bine ar fi, dar nu prea cred că se va întâmpla repede așa ceva. Și pentru că mulți români (nu doar clasa politică) nu își doresc, de fapt, un asemenea stat. Exagerez? Cristian Pîrvulescu: „Reforma, în sensul său profund, nu este o simplă ajustare de politici, ci un proces complex de reconstrucție a încrederii, a solidarității și a percepției de echitate. Este, în esență, un demers de regenerare instituțională și morală fără de care nici modernizarea, nici democrația nu pot rezista” (hotnews.ro). Greu, foarte greu. Toate „puterile” statului ar trebui să pună umărul. Matei Martin: „Într-un context în care platformele digitale captează cea mai mare parte a veniturilor din publicitate, iar algoritmii favorizează clickbait-ul, e legitim ca Statul să intervină pentru a corecta aceste dezechilibre. Iar Franța nu e singura țară care o face. Și Germania, Belgia, Suedia, Danemarca și Norvegia au adoptat forme de sprijin public pentru presa scrisă. Și România are nevoie de un astfel de sistem administrat de o autoritate autonomă, după criterii clare. Ca să nu ne prindă următoarea tură de alegeri fără ziare și site-uri de calitate” (observatorcultural.ro). Deunăzi am primit un cetățean ce se arăta contrariat că meseria de jurnalist nu este reglementată (nici în 2025). Am strigat în zadar și noi… Ei, câte nu sunt de făcut… Dincolo de caniculă și declarații…