Câinii politicienilor

Adrian Lungu

Îi scuipam și îi înjuram pe cei care îmi repetau întruna că România e plină de foști securiști care conduc și acum instituții, servicii, direcții. Nu înțelegeam și credeam că sunt nebuni. Numai că am ajuns să le dau dreptate și să mă îngrozesc ce văd acum și prin Sălaj. Știu sigur că avem partide cu oameni infiltrați peste tot, câini cu două picioare care latră, laudă, denigrează, spurcă, dau limbi și iubesc la comandă. Și acești câini n-au conștiință, regrete, iar unii pare că n-au nici resentimente, nu văd în fața ochilor decât partide. Am fost șocat ieri să văd contul de Facebook al unui primar de comună. Măi, omul și-a atașat lângă nume și denumirea partidului din care face parte. Am râs, dar m-am oprit brusc, ceva nu e în regulă. Și să mai știți ceva, aplaudacii și făcătorii de imagine sunt tot mai infiltrați în activități de bază, acolo unde pot chiar și păcăli. Nimeni nu-i oprește, nimeni nu are o problemă cu asta, fiecare își vede propriul interes. Urmăresc și conturi de Facebook ale unor primării de comune sălăjene. Sunt unele care o dau la greu cu rugăciuni, cu maxime, cu zicale, sunt primari care își urează singuri cu ocazia zilei lor de naștere, iar altora le place să fie ridicați în slăvi. Am întâlnit de curând un profesor cu rezultate profesionale extraordinare. Am stat, l-am salutat și nu mi-a venit să cred cu cine s-a asociat. Politica e o mare curvă și în ea își fac loc în primul rând cei fără remușcări, cei care astăzi sunt cu tine, iar mâine merg cu cine îi plătește, cu cine le dă mai mult. Asta nu înțeleg unii primari. Se apropie campania electorală, să vezi tu victorii administrative, proiecte lansate. Am mai spus și o mai spun. Sunt zeci de primari care se laudă că au depus proiecte, nu că le-au și câștigat, că au finalizat lucrări. Totul e interes, mascaradă și circ ieftin, iar nouă, alegătorilor, ne place circul ieftin, e mai dulce ca oricând. Să ne bucurăm!