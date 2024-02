Daniel Săuca

Știu, sună patetic, nimeni nu prea are chef, nici măcar să asculte, dar mare atenție la propagande, mai ales în contextul super anului electoral 2024, a războiului din Ucraina și a câtor războaie or mai fi, „tăcute” sau nu. Cu ceva vreme în urmă, am încercat și am reușit să studiez câte ceva despre propagandă (am redactat și o carte în acest sens, despre propaganda în presa din Sălaj; cine știe, poate voi relua cândva subiectul). Observ acum, printre altele, că amestectul de propagande „albe”, „gri” și „negre” a de-a dreptul halucinant. Într-un mesaj care conține idei propagandistice „bune” („albe”) găsești și altele „rele” („negre”) ori „așa și așa” („gri”). E normal ca oamenii să fie bulversați și pentru că nu mai pot face deosebire între o știre/ o informație și a o opinie. Mass-media pe stil vechi, clasică, aproape a dispărut. Din păcate, mulți jurnaliști, influenceri, ce-or fi, oricum cei care populează infinitul spațiu online (video, audio etc.), nu mai sunt (excepțiile chiar sunt rare) decât propagandiști ori agitatori (uneori fără vina lor). Parcă nimeni nu mai are timp de reflecție, de răgaz pentru gândire, analiză critică. Bombardamentul comunicațional (la noi mai ales cu tentă electorală) chiar e posibil să sugrume rolul informativ cândva clasic al presei. Haosul de care tot vorbesc la rubrica de față e parcă mai lat, mai monstruos decât îmi închipuiam. Ce-i de făcut? Știu, sună iar, destul de probabil, patetic, dar în fața haosului de la noi, e bine să verificăm ce ni se livrează, chiar dacă asta înseamnă cumva să ne pierdem un timp, cum se spune acum cam aiurea, de calitate. Nu cred că soluția de a nu mai fi conectat la sursele de informare publice e „sustenabilă”. Poate cea de a tăia „legătura” cu tot ce înseamnă social media. Voi ce credeți?