Ar fi frumos

Toată atmosfera asta pandemică e apăsătoare, a dat lumea peste cap, îți piere cheful de orice. Așa că mi-am zis să fac un exercițiu de imaginație.

Se fac aproape trei ani de când am părăsit Zalăul, era în plină pandemie. Erau vremuri cu diferite carantine, copiii nu mergeau la școală. De când am ajuns din nou acasă, încerc zilnic să simt pulsul orașului. Acum e altceva! E mai puțin gri, mai multe blocuri colorate – unele pictate superb. Primul lucru care l-am remarcat era că se circulă mult mai lejer. Desigur, se terminase șoseaua de centură. Dar sunt și mai multe mașini electrice, biciclete și trotinete. Câteva zone din centru deveniseră exclusiv pietonale, cu multă verdeață. În plus, în weekend sunt o mulțime de târguri, de concerte, zona arată chiar frumos. Totul era mai aerisit, aerul era mai respirabil.

Când am plecat era plini de șantiere – pe străzi, în cartiere, în centru. Între timp au dispărut macaralele, străzile sclipesc, parcă și câteva clădiri kitschoase au dispărut. Cele două mall-uri din oraș sunt acum destul de goale. Se vede că shoppingul online a câștigat teren. În curând cred că se vor transforma în muzee sau săli de nunți. Căci nunțile cu sute de oameni nu au dispărut. Vorba aceea: păstrăm tradițiile!

Parcă și restaurantele și barurile s-au schimbat. E plin de mușterii, lumea nu mai prea gătește acasă. Deh, a crescut nivelul de trai! Acum poți mânca, simplu sau cu fițe, cam peste tot în Zalău. Ospătarii par mai drăguți, mâncarea mai bună. Bineînțeles, n-au dispărut bombele de cartier. Acestea fac parte din farmecul local.

Dar cel mai mult m-au surprins oamenii. Sunt mult mai buni, probabil că acum percep mai bine valoarea vieții. Sau greutatea suferinței. Sunt mai binevoitori, zâmbesc, nu scuipă și nu înjură pe stradă. E clar că administrația și-a schimbat radical atitudinea, s-a întors cu fața spre zălăuani.

Ca într-un scenariu SF, doi cercetători „trăsniți” din New York au transformat banalii ochelari de somn în dispozitive electronizate cu ajutorul cărora ne putem „comanda și controla” visele. Cred că fac bani buni în perioada asta.

Nu-i așa că ar fi frumos să fie adevărat?