Aplicația noastră este?

Daniel Săuca

„Nu este”, îi răspund vânzătoarei de la hipermarket. Mă întreabă de fiecare dată. Și îi răspund calm-absent că nu am. Aplicația vieții. Așa și cu alegerile ce bat la ușă. Nu am „aplicația”. Dintr-o altă perspectivă. Adică partidele încearcă să-și vândă „marfa” fără să reușească să mă prindă într-o aplicație. Altfel spus, să le fiu client fidel. Să știe ce gândesc, ce cumpăr, ce așteptări am. Ce-i drept, eu cam scriu ce gândesc (și la rubrica de față). Nu știu dacă asta contează (și) pentru duzinele de consultanți ai partidelor și candidaților. De fapt, povestea campaniei, nu numai de la noi, ține și de aplicația menționată. Vor câștiga cei care vor ști să vândă mai bine. În acest context, mi se pare interesantă constatarea că „Opinia publică din România este în general favorabilă conceptului de democrație. Conform unui sondaj din raport (Globsec), 82 la sută dintre respondenți consideră că trăiesc într-o democrație liberală în care drepturile și libertățile individuale sunt și trebuie protejate. În același timp, 81 la sută dintre respondenți cred că un regim democratic bazat pe drepturile omului și statul de drept este benefic pentru țara noastră. Un trend diferit apare, însă, pentru categoria de vârstă 18-34 de ani. Potrivit sondajului, 41 la sută dintre tineri sunt în favoarea instaurării unui regim totalitar fără alegeri regulate. Tinerii au această percepție din mai multe motive: ei simt că democrația nu li se potrivește, sunt nesiguri de viitorul lor, iar politicienii de extremă dreapta sunt tot mai vizibili pe rețelele sociale” (dw.com/ro). 41 la sută dintre tineri? Vom trăi și vom vedea cum vor merge „vânzările” la alegeri. Mă gândesc că nu doar prin isterii, atacuri și videoclipuri. Mai ales pe rețelele sociale.