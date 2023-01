Anul Nou, cu bune și cu rele

Daniel Mureşan

Întotdeauna Anul Nou e prilej de bucurii, de petreceri, este perioada când dorim celor apropiați să aibă un an mai bun. Din păcate, avem ani tot mai răi, nicio urare nu se confirmă, rămâne doar o uzanță, un stereotip. După câteva zile uităm de toate urările și bucuriile, realitatea lovindu-ne din plin. Aceeași țară căpușată de politicieni, plină de deznădejdi, disperări și ignoranță.

La fiecare început de an ne imaginăm că următorul an va fi altfel. Anul trecut, când pandemia era aproape pe sfârșite, nu ne puteam imagina că ar putea exista și altceva care să ne zguduie cotidianul într-un mod atât de violent cum a făcut-o virusul. Nu ne puteam imagina că în acest secol poți muri nu numai din cauza unui virus, dar și din cauza unor rachete sau gloanțe ale unui război ce se desfășoară la granițele noastre. Credeam că războaiele, genocidele sau regimurile totalitare au rămas în secolul trecut. Dar au reapărut gropile comune, imperiile, teoriile despre rasele superioare. Credeam că pacea e un dat, iar cerul senin de deasupra noastră ni se cuvine. Dar am primit o lecție care spune că viața fiecărui om are valoare, indiferent de etnie, de rasă sau orientare sexuală. Dacă am învăța măcar puțin din această lecție, am avea mai puțină ură, discuții inutile și ranchiună. Într-o bună zi războiul se va termina, și ar fi mare păcat dacă nu vom învăța nimic din el.

Lecția de viață oferită de Dalai Lama este ca oamenii să trăiască în prezent, nu cu gândul numai la bani, la viitor. Am uitat să ne iubim între noi, mânați de instinctul de a acumula averi, nepăsându-ne de cei năpăstuiți, uitând că puteam fi în locul lor. Mii de oameni suferă de sărăcie, de boli ce-i ucid, din cauza nepăsării celor se află vremelnic la conducerea acestei țări. Au uitat să ne asigure medicamentele, au uitat de problemele cu energia, cred că au uitat că sunt oameni. Însă nu au uitat să-și mărească lefurile, să fie penibili în fiecare zi. Știu că ceea ce spun sună a clișeu, dar nu o pot spune altfel. Fiindcă așa e!

Dumnezeu are amabilitatea de a-ți oferi un nou an, dar nu e atât de amabil să-ți dea o viată nouă. Așa că descurcă-te cu ce ai!