Am vrut pământ. Acum e pustiu

Vă amintiți momentul de după 1989? Prin sate era nebunie curată, toți își voiau pământul, toți voiau să-l lucreze, se certau, mii și mii de oameni s-au dat în judecată pentru o palmă de pământ. Aproape 20 de ani s-au judecat doi vecini pentru un gard din nuiele despre care amândoi credeau că a fost amplasat greșit și ocupa o palmă de pământ. Un vecin a murit, iar celălalt a îmbătrânit și nu a mai apucat să lucreze bucata aia de teren de sub gard. Sălăjenii și-au primit terenurile mult râvnite. Anii au trecut, deceniile s-au scurs, iar acum, la mai bine de 30 de ani de la Revoluție, mii și mii de hectare de teren din Sălaj stau anapoda, părăsite, pline cu spini, cu mărăcini și buruieni mari cât casa. Pământul e al nostru, e aici, dar e pustiu. Circul mult prin Sălaj, ajung în sate aproape pustii și văd pământurile cum zac nelucrate, stau anapoda, dorm în neștire, dorm din cauza neputinței, a lăcomiei și a prostiei noastre. Am fost pe Valea Someșului și am văzut livezi întregi cu mere neculese, înghețate, o imagine apocaliptică, iar asta în timp ce piețele și magazinele sunt pline cu fructe din import. Au apărut fermierii, cei care voiau să facă agricultură pe suprafețe mari. Au propus comasarea terenurilor și înființarea cooperativelor. Au sărit ca arși proprietarii de pământuri, unii ajunși la 80 – 90 de ani: lăsați terenurile în pace, nu ne luați pământul! Și au rămas cu pământul. A, era să uit. A mai apărut sprijinul de la stat, un sprijin care să dă inclusiv pentru a lăsa terenul în pace, nelucrat, dar curat. Și uite așa a ajuns românul să primească bani pentru a nu face nimic. Nimeni nu vrea să vândă pământul câtă vreme vin bani de la stat fără să facă nimic. Da, sunt bani pentru nimic, ăsta e adevărul. Toți am primit pământul, e aici, e cu noi și mult, tare mult e pustiu. Toți vrem alimente proaspete, bune, toți vrem ouă de casă, găini de casă, cartofi, mere bio, dar nici naiba n-ar pune mâna să lucreze pământul. E trist când vezi la Mol că vin oameni de la sat pentru a cumpăra carne, ouă și morcovi în pungi strălucitoare. Ne-am domnit, nu e rentabil să crești vacă, găini sau porci. E interzis, UE ne interzice, nu? Mulți spun că e interzis. Pe naiba e interzis, nu îți interzice nimeni să îți crești găina sau porcul la sat, în curtea ta, doar că lenea e cucoană mare. Am vrut pământ, am primit pământ, pământul e aici și e pustiu.

