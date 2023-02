Cazinourile din România și reglementarea acestora

(online casino)

România are o istorie bogată în gambling, cu primele cazinouri stradale construite înainte de 1900. Amintim aici de: cazinoul din Constanța – clădire emblematică pentru orașul Constanța și unul dintre cele mai cunoscute cazinouri din România și din Europa de Est; cazinoul din Sinaia – construit în 1913, acesta se află în mijlocul orașului montan Sinaia; Cazinoul din București și multe altele.

În decursul anilor, această industrie a trecut prin numeroase etape cheie, de la interzicerea / îngrădirea lor în regimul comunist și până la creșterea vertiginoasă în popularitate odată cu dezvoltarea internetului și apariția cazinourilor online.

Până în 2013, industria cazinourilor online din România nu era reglementată, iar piața era invadată de tot felul de platforme și agregatoare cu jocuri de cazinou, unele fără a respecta jucătorul.

Însă situațai s-a schimbat după apariția ONJN, care a început să reglementeze această piață. Din 2015, această instituție este în subordinea Ministerului Finanțelor Publice și are ca principale atribuții emiterea de licențe pentru operatorii din România, supravegherea și monitorizarea jocurilor și cazinourilor pentru a preveni activitățile ilegale sau frauduloase, precum și protejarea intereselor jucătorilor prin impunerea unor standarde stricte pentru operatorii de cazino online și offline.

(security gambling)

România este una dintre țările europene și globale în care industria de gambling și cazinouri este reglementată și controlată. Iar bugetul statului înregistrează venituri considerabile din industria de gambling.

Așa cum menționam mai sus, ONJN este organul de verificare, autorizare și control. În principal se ocupă de licențierea cazinourilor și a site-urilor și platformelor digitale de gambling. Toate cazinourile care operează sau doresc să intre pe piața din România trebuie să aibă licență de la ONJN. Procesul de licențiere implică o serie de verificări cu privire la planul de faceri și a stabilității financiare a cazinoului, dar și cu privire la funcționalitatea platformei și jocurile integrate. Se verifică dacă acestea provin din surse sigure, dezvotlate de firmele autorizate etc.

Pe lângă partea financiară și cu privire la funcționalități, cazinourile trebuie să respecte și alte aspecte ce țin de protecția jucătorilor, siguranța și securitatea datelor cu caracter personal, publicitate și promovare, impozite, standarde tehnice sau ce țin de combaterea spălării banilor etc. Și acum să le luăm pe rând.

Standardele tehnice se referă la faptul că toate jocurile trebuie să îndeplinească standardele pentru corectitudine și acuratețe. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc testează și certifică toate jocurile înainte de a putea fi oferite jucătorilor. Cazinourile online și platformele agregatoare nu ar trebui să intervină asupra acestora, ele fiind configurate de producător.

Când vine vorba de promovare și publicitate, cazinourile trebuie să respecte strict regulile stabilite de autorități. Cu siguranță acestea nu trebuie să vizeze minorii, existând și restricții cu privire la orele de difuzare sau de creație. În România se fac unele demersuri pentru a interzice reclama pentru jocuri și cazinouri la TV sau radio, deocamdată acțiunea fiind în fază de proiect.

Pentru că tot am adus în discuție minorii, gamblingul și în special jocurile de cazinou sunt interzise persoanelor sub 18 ani. Totodată, există organizații care se ocupă cu protejarea și consilierea jucătorilor dependenți de jocuri de cazinou. Iar cazinourile trebuie să ia toate măsurile pentru a proteja jucătorii cu probleme, punând la dispoziția acestora programe de auto-excludere, de pauză și prin oferirea de informații prin intermediul cărora se încurajează practicarea responsabilă a jocuriilor de cazinou. Cazinourile plătesc o taxă către aceste organizații de protecție a jucătorilor, unele aflate sub administrarea autorităților statului, însă nu există programe de prevenție și informare proactivă.

Cazinourile au obligația de a urmări jucătorii care au comportament ce denotă dependența de jocuri și, totodată dacă sunt rulate sume importante de bani. Au obligația de a raporta către ONJN orice tranzacție suspectă și să coopereze cu organele de anchetă în investigarea unor astfel de fapte.

Când vine vorba de taxe și impozite, industria de gambling din România asigură un venit important la bugetul de stat. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), suma totală plătită de operatorii de jocuri de cazinou către bugetul de stat în anul 2021 a fost de aproximativ 947 milioane de lei (aproximativ 195 milioane de euro).

Pe lângă impozitele și taxele plătite din veniturile înregistrate, cazinourile mai plătesc și taxe și impozite pentru aproximativ 50 000 de angajați. Pe lângă aceste sume, cazinourile sunt obligate să rețină la sursă impozitele pentru sumele rulate de jucători. În prezent există o dublă impozitare a acestor sume, atât la depunere cât și la retragere.

Prin reglementarea industriei de gambling și a cazinourilor online, autoritățile au dorit să diminueze spălarea banilor și finanțarea subterană. Cazinourile trebuie să urmărească acțiunile suspecte, să pună în aplicare controale împotriva unor activități ilegale și să prevină utilizarea activităților de jocuri în scop neadecvat.

În concluzie, cazinourile din România sunt supuse unor cerințe legale stricte legate de licențiere, de protecția jucătorilor, de publicitate și promovare, impozitare și multe alte aspecte de natură legală. Asta demonstrează că orice cazinou licențiat de ONJN respectă toate aceste reguli și poate fi utilizat cu încredere de jucători. Este o dovadă de încredere în fața celor pasionați de gambling.

Aceste reguli / cerințe au fost concepute pentru a asigura integritatea și corectitudinea activității de jocuri de cazinou și pentru protejarea clienților de efectele negative ce pot apărea în urma jocului excesiv. Se recomandă ca jocurile de cazinou să fie tratate ca sursă de divertisment, iar sumele pariate să fie cele ce pot fi pierdute fără consecințe asupra vieții cotidiene.

Se recomandă ca jucătorii să nu pice în mirajul îmbogățirii rapide și a banilor profeniți ușor din astfel de activități. Se știe că singurii câștigători reali sunt operatorii de cazinouri și jocuri. Jucați responsabil, distrați-vă și pariați cumpătați doar sumele pe care le puteți pierde.