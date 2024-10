Alegeri, politică și pădure

Adrian Lungu

Iar a venit vremea alegerilor, a laudelor și atacurilor. Naiba știe cum se face că au reapărut aspiranți la statutul de parlamentar. Unii au candidat de nu știu câte ori, dar nu le-a trecut cheful. Mai vor, parcă le place să candideze, au făcut din asta o fobie, un scop. Sunt sătul de acești veșnic candidați, unii trecuți prin aproape toate partidele posibile și imposibile. Dacă puteau, intrau și în partidul lui pește, doar-doar să primească o șansă, o funcție, ceva. Brusc, Sălajul redevine important și pentru politicienii de la centru. M-am săturat să îi ascult, să merg la lansări, inaugurări, îmi este greață. Prefer o alergare prin pădure, pe Meseș. Nici nu știți ce comoară avem lângă oraș. Mă bucur că aici nu vin politicieni lăudăroși, vanitoși, plini de ei. La final de alergare, obosit fiind, m-am oprit la marginea pădurii, lângă șosea. Am văzut că se lucrează în draci la centura Zalăului și asta m-a bucurat. E bine, sper să fie gata până la Crăciun. Sunt sigur că va avea loc o inaugurare mare cât toate zilele. Abia aștept să alerg pe ditamai centura de 15 kilometri, un drum la care am și uitat de când se lucrează. Revin la politică. Aveți mare grijă ce și cu cine votați. Chiar așa, își mai amintește cineva că în vară am avut o criză a apei deși lacul Vârșolț a fost aproape plin? Este un episod aproape uitat, nu?